מנצ'סטר סיטי לא הייתה צריכה עוד קשר. היא נזקקה לאחד שיכול למלא את החלל שהותיר רודרי, ואם צריך לשלם לצ'לסי 125 מיליון ליש"ט עבור אנסו פרננדס - אז משלמים.

פרננדס לא בא לבד. הוא אמור להיות חלק מקישור חדש בסיטי, יחד עם אליוט אנדרסון, שנרכש מוקדם יותר הקיץ ב-116 מיליון ליש"ט מנוטינגהאם פורסט, ואיוב בועדי, שהגיע מליל תמורת 85 מיליון ליש"ט - בדרך לשבירת שיא העברות לחלון אחד - 458 מיליון ליש"ט, מעל השיא שליברפול קבעה בקיץ שעבר, 415 מיליון ליש"ט. כי האתגר מחייב.

גלריה העברה שוברת שיאים. פרננדס במדי צ'לסי ( צילום: Adrian DENNIS / AFP )

למעשה, פרננדס הוא השחקן הראשון אי פעם ששולמו עליו פעמיים סכומים גבוהים מ-100 מיליון ליש"ט, אחרי שהגיע לצ'לסי מבנפיקה ב-2023 תמורת 107 מיליון ליש"ט, סכום שהיה אז שיא בריטי. כעת הוא גם משתווה לסכום ששילמה ליברפול עבור אלכסנדר איסאק בקיץ שעבר. עד כמה היו לחוצים בסיטי על העסקה תעיד העובדה ששני המועדונים הגיעו להסכמה לאחר משא ומתן שנמשך כ-24 שעות בלבד. אלא שבאנגליה לא כולם התלהבו מהמהלך, וב"אינדיפנדנט" הבריטי אף סימנו כמה דגלים אדומים לתשומת לבם של התכולים.

אחד מאותם דגלים נגע לדרך (הלא יפה) שבה נפרד פרננדס מהקבוצות שבהן שיחק. מוקדם יותר הקיץ הארגנטינאי בן ה-25 רצה בכלל לעבור לריאל מדריד, שסירבה לשלם את הסכום שאותו שילמו הסיטיזנס. אוהדי צ'לסי הגיבו בקריאות בוז במשחק ההכנה מול ריאל סוסיאדד ובמחזור הפתיחה נגד פולהאם, שבהם לא נכלל בסגל. למרות שיחות שכנוע שקיים המנג'ר הכחול, צ'אבי אלונסו, עם הקשר, לכולם היה ברור שמשני הרגעים האלה אין שום דרך חזרה.

"בצ'לסי כבר התעייפו ממנו" ( צילום: Reuters/Matthew Childs )

"לא הייתי במקום טוב", הסביר פרננדס לאוהדים הכחולים את החלטתו ללחוץ על מעבר לצפון אנגליה, לקראת איחוד מחדש עם מאמנו בעונה שעברה. "סבלנו, בכינו, כעסתי פעמים רבות, אבל גם חגגנו תארים וניצחונות בלתי נשכחים. ההחלטה הייתה קשה, אבל צ'לסי תמיד תישאר בליבי".

מילים חמות ממסי

פרננדס, שנקרא על שמו של אגדת הכדורגל האורוגוואית אנזו פרנצ'סקולי, גדל במשפחה שבה עבודה והקרבה היו חלק משמעותי מהחיים. אביו עבד כצבע ואמו בניקיון, ופרננדס ואחיו נאלצו לעבוד כבר בגיל צעיר כדי לסייע בפרנסת המשפחה. בשלב מסוים הוא אף שקל לוותר על חלום הכדורגל כדי לעזור למשפחתו מבחינה כלכלית, אך הוריו שכנעו אותו להמשיך.

הוא החל את דרכו במחלקת הנוער של ריבר פלייט, רשם 51 הופעות בקבוצה הבוגרת וכבש 12 שערים, לפני שתקופת השאלה מוצלחת בדפנסה אי חוסטיסיה סייעה לו להתקדם ולזכות בשני תארים יבשתיים. בהמשך עבר לבנפיקה, שבה שיחק חצי עונה בלבד לפני שנמכר לצ'לסי בינואר 2023. הוא זכה בתארים בכל קבוצה ומדינה בה שיחק - ואם זה לא מספיק, הוא מוכיח יעילות גדולה כשהוא בקושי נפצע והחסיר עד כה 14 משחקים בלבד ב-285 הופעות.

נבחרת לצעיר המצטיין במונדיאל 2022 ( AFP )

מול רודרי וספרד בגמר המונדיאל ( צילום: AP Photo/Ashley Landis )

גם בנבחרת ארגנטינה (49 הופעות) הפך פרננדס במהירות לשחקן משמעותי. הוא שיחק בכל שבעת משחקיה בדרך לזכייה במונדיאל 2022 ואף נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של הטורניר. שנתיים לאחר מכן היה חלק מהנבחרת שזכתה שוב בקופה אמריקה.

הוא משחק בעיקר כקשר מרכזי, אך היכולת שלו מאפשרת לו למלא כמה תפקידים במרכז המגרש. בארגנטינה זכה השחקן לכינוי "אל מוסיקו" ("המוזיקאי"), בזכות המסירה וראיית המשחק שלו. "אני מכיר אותו וראיתי אותו מתאמן בכל יום", אמר עליו חברו לנבחרת, לאו מסי. "הוא שחקן יוצא מן הכלל, טוב מאוד עם הכדור ובטוח בעצמו כשהוא מחזיק בו".

"מהלך גרוע בתזמון עוד יותר גרוע"

אבל לצד הכישרון והנתונים המרשימים, לפרננדס יש גם מטען בעייתי. ביולי 2024, זמן קצר לאחר שארגנטינה זכתה בקופה אמריקה, חגגו שחקני הנבחרת עם שיר גזעני שכוון לנבחרת צרפת ולכוכבה קיליאן אמבאפה. אחד מהזמרים הבולטים בהסעה של האלופה הדרום אמריקאית היה פרננדס. "אני נגד אפליה מכל סוג ומתנצל שנסחפתי באופוריה", כתב לאחר מכן ברשתות החברתיות.

גם על המגרש היו לו רגעים בעייתיים. הוא ספג שני כרטיסים צהובים בתוך עשר דקות בגמר מונדיאל 2026 נגד ספרד, רגע לפני שהמשחק הלך להארכה, והפך לשחקן השישי בהיסטוריה שמורחק בגמר המונדיאל. הצהוב השני הגיע לאחר שהעיף את פאו קובארסי באוויר, מה שהוציא את התקשורת בארגנטינה מהכלים. "איזה טיפש. בשביל מה לעשות דבר כזה", כתבו המבקרים והוסיפו: "מהלך גרוע בתזמון עוד יותר גרוע". זאת לא הייתה העבירה הקשה הראשונה שלו במדי הנבחרת, לאחר אירוע דומה מול הקולומביאני קווין קסטאניו במוקדמות מונדיאל 2026.

"איזה טיפש". אנסו פרננדס מורחק בגמר המונדיאל ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

"זאת עסקה בעייתית כלכלית, טקטית ואישיותית", כתב ריצ'רד ג'ולי ב"אינדיפנדנט". "פרננדס מגיע אחרי שלוש שנים וחצי לא משכנעות במיוחד בצ'לסי, על אף שהעונה שעברה הייתה הטובה ביותר שלו מבחינה התקפית עם 15 שערים (ו-7 בישולים). צ'לסי קבעה את 14 באוגוסט כדדליין למכירת פרננדס, אך העובדה שהייתה מוכנה לאפשר את עזיבתו ביום האחרון של חלון ההעברות העידה כי במועדון כבר התעייפו ממנו".

במובן מסוים, עצם העובדה שצ'לסי הצליחה להרוויח כסף על מכירתו היא הישג בפני עצמו. "פרננדס הצטיין במדי נבחרת ארגנטינה, אבל למרות שצ'לסי זכתה בגביע העולם למועדונים, שלוש וחצי שנותיו בלונדון היו ברובן תקופה של הישגים נמוכים מהמצופה", סיכם ג'ולי.