רשימת המשתתפות בליגת האלופות לעונת 2026/27 הושלמה. 29 קבוצות קיבלו כרטיס אוטומטי למפעל הבכיר של אירופה, ושבע נוספות הצטרפו אליהן לאחר שצלחו את שלב הפלייאוף. עם סיום משחקי הגומלין נקבעו כל 36 הקבוצות שישתתפו בשלב הליגה, לקראת ההגרלה שתיערך מחר (חמישי).
סבאח, שהשלימה מסע היסטורי העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הליגה. אלופת אזרבייג’ן, שהפסידה 2:1 להפועל באר-שבע במשחק הראשון, ניצחה 2:5 לאחר הארכה בגומלין בבאקו ועלתה עם 4:6 בסיכום. גם לאסק לינץ רשמה קאמבק בלתי נתפס: אחרי שהפסידה 3:0 לסלטיק במשחק הראשון, היא הביסה אותה 1:5 בגומלין ועלתה עם 4:5 בסיכום. בודה גלימט השלימה 1:6 מוחץ על ניימכן בשני המשחקים.
בדומה לעונות הקודמות בפורמט החדש, כל קבוצה תפגוש שמונה יריבות שונות – שתיים מכל דרג, אחת בבית ואחת בחוץ. שמונה הראשונות בטבלה יעפילו ישירות לשמינית הגמר, בעוד הקבוצות שיסיימו במקומות 9–24 יתמודדו בפלייאוף על שמונת הכרטיסים הנוספים. הקבוצות שיסיימו במקומות 25–36 יסיימו את דרכן באירופה.
דרג 1: פריז סן ז'רמן, באיירן מינכן, ריאל מדריד, ליברפול, אינטר, מנצ'סטר סיטי, ארסנל, ברצלונה, אתלטיקו מדריד.
דרג 2: אסטון וילה, מנצ'סטר יונייטד, בורוסיה דורטמונד, רומא, ספורטינג ליסבון, פורטו, קלאב ברוז', פ.ס.וו איינדהובן, בטיס.
דרג 3: פיינורד, ליל, נאפולי, ר.ב לייפציג, ויאריאל, שחטאר דונייצק, גלאטסראיי, בודה גלימט, לאסק לינץ.
דרג 4: סבאח, סלביה פראג, שטוטגרט, קומו, לאנס, פנרבחצ’ה, ויקינג, סלובן ברטיסלבה, א.א.ק אתונה.