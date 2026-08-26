רשימת המשתתפות בליגת האלופות לעונת 2026/27 הושלמה. 29 קבוצות קיבלו כרטיס אוטומטי למפעל הבכיר של אירופה, ושבע נוספות הצטרפו אליהן לאחר שצלחו את שלב הפלייאוף. עם סיום משחקי הגומלין נקבעו כל 36 הקבוצות שישתתפו בשלב הליגה, לקראת ההגרלה שתיערך מחר (חמישי).

רשימת המשתתפות בליגת האלופות לעונת 2026/27 הושלמה. 29 קבוצות קיבלו כרטיס אוטומטי למפעל הבכיר של אירופה, ושבע נוספות הצטרפו אליהן לאחר שצלחו את שלב הפלייאוף. עם סיום משחקי הגומלין נקבעו כל 36 הקבוצות שישתתפו בשלב הליגה, לקראת ההגרלה שתיערך מחר (חמישי).

רשימת המשתתפות בליגת האלופות לעונת 2026/27 הושלמה. 29 קבוצות קיבלו כרטיס אוטומטי למפעל הבכיר של אירופה, ושבע נוספות הצטרפו אליהן לאחר שצלחו את שלב הפלייאוף. עם סיום משחקי הגומלין נקבעו כל 36 הקבוצות שישתתפו בשלב הליגה, לקראת ההגרלה שתיערך מחר (חמישי).