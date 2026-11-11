"הייתי צריך לעבור טיפול באמצעות שוק חשמלי בלב", סיפר אקס מנצ'סטר יונייטד, "זה קרה יומיים לפני המשחק מול האיטי. התכוננת כל כך טוב, היית בכושר מצוין, ואז פתאום קורה דבר כזה, ושאלתי את עצמי איך זה קורה דווקא לי". הקשר הוסיף: "צריך להתמודד עם מה שמקבלים בכדורגל. לפעמים הדברים לא קורים כפי שאתה רוצה. הייתי בכושר מלא, אבל ברור שלהיות במיטת בית חולים יומיים לפני המשחק הראשון במונדיאל, כשאתה עומד לעבור הרדמה, זה לא מצב אידיאלי".