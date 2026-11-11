סקוט מקטומיניי חשף היום (שלישי) כי בחודש יוני, ערב המונדיאל ויומיים בלבד לפני הניצחון 0:1 על נבחרת האיטי במשחק הפתיחה בטורניר שהתקיים בצפון אמריקה, הוא עבר טיפול לתיקון הפרעות בקצב הלב.
קשר נאפולי, שהחמיץ את ארבעת משחקיה הראשונים של סקוטלנד בליגת האומות (בסוף חודש ספטמבר השנה) בשל טיפול שעבר בליבו עם פתיחת העונה הנוכחית, שיתף את הדברים במסגרת זימונו לקראת החלון הבינלאומי הנוכחי במסגרתו יתמודדו הסקוטים נגד מקדוניה הצפונית (שישי, 21:45) ושווייץ (שני, 21:45).
"הייתי צריך לעבור טיפול באמצעות שוק חשמלי בלב", סיפר אקס מנצ'סטר יונייטד, "זה קרה יומיים לפני המשחק מול האיטי. התכוננת כל כך טוב, היית בכושר מצוין, ואז פתאום קורה דבר כזה, ושאלתי את עצמי איך זה קורה דווקא לי". הקשר הוסיף: "צריך להתמודד עם מה שמקבלים בכדורגל. לפעמים הדברים לא קורים כפי שאתה רוצה. הייתי בכושר מלא, אבל ברור שלהיות במיטת בית חולים יומיים לפני המשחק הראשון במונדיאל, כשאתה עומד לעבור הרדמה, זה לא מצב אידיאלי".
לאחר המונדיאל ופתיחת העונה הנוכחית, עבר מקטומיניי במנצ'סטר פרוצדורה רפואית זעיר-פולשנית, שנועדה לתקן הפרעות בקצב הלב. מדובר ב"צריבה" שיוצרת צלקות זעירות ברקמת הלב, במטרה לחסום את האותות החשמליים הבעייתיים ולהחזיר את קצב הלב לפעילות תקינה. "אני מרגיש טוב, הרבה יותר טוב מבעבר", סיפר מקטומיניי שחזר למגרשים לפני כחודש, במשחק הבית של נאפולי נגד פרוזינונה. "אני חושב שזה היה הליך שהייתי צריך לעבור. בקריירה יש רגעים שבהם דברים כאלה תופסים אותך לא מוכן".
הוא הוסיף כי ההליך שעבר בפתיחה העונה נראה מפחיד יותר מכפי שהיה בפועל: "ברור שזה נראה הרבה יותר חמור בעיני אנשי התקשורת, המשפחה והחברים שפונים אליך אחרי שהם נחשפים לחדשות על בעיה בלב. אבל מדובר בהליך פשוט יחסית, שעבר בהצלחה רבה במנצ'סטר. בשורה התחתונה – אני שמח לחזור לשחק כדורגל. זה הדבר החשוב ביותר בחיים שלי, ותמיד יהיה כזה".
כאמור, במהלך החלון הנוכחי תתמודד סקוטלנד נגד מקדוניה הצפונית (שישי, 21:45) ושווייץ (שני, 21:45). לאחר ארבעה משחקים, הנבחרת מהאי הבריטי מדורגת במקום השלישי בבית 5 לאחר שצברה ארבע נקודות בלבד. את הבית מוליכות שווייץ (12 נקודות) וסלובניה (7 נקודות). מקדוניה הצפונית אחרונה עם אפס נקודות.