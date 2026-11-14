המהומה החלה לאחר שטטסוהירו סקאמוטו כבש את שער הניצחון של יפן בתוספת הזמן. הברזילאים טענו כי טאקומי מינאמינו ביצע עבירה על ז'ואאו גומש במהלך שקדם לשער, אך השופט המקומי יאנסן פו צ'ואן הוי הורה להמשיך וה-VAR לא התערב בהחלטה. שחקני ברזיל הקיפו את השופט במחאה, כשגם אנשי הספסל נכנסו לכר הדשא. אנצ'לוטי, שהיה בין המוחים, ספג כרטיס אדום, וכך גם ראפיניה, שכבר הוחלף קודם לכן.

המהומה החלה לאחר שטטסוהירו סקאמוטו כבש את שער הניצחון של יפן בתוספת הזמן. הברזילאים טענו כי טאקומי מינאמינו ביצע עבירה על ז'ואאו גומש במהלך שקדם לשער, אך השופט המקומי יאנסן פו צ'ואן הוי הורה להמשיך וה-VAR לא התערב בהחלטה. שחקני ברזיל הקיפו את השופט במחאה, כשגם אנשי הספסל נכנסו לכר הדשא. אנצ'לוטי, שהיה בין המוחים, ספג כרטיס אדום, וכך גם ראפיניה, שכבר הוחלף קודם לכן.

המהומה החלה לאחר שטטסוהירו סקאמוטו כבש את שער הניצחון של יפן בתוספת הזמן. הברזילאים טענו כי טאקומי מינאמינו ביצע עבירה על ז'ואאו גומש במהלך שקדם לשער, אך השופט המקומי יאנסן פו צ'ואן הוי הורה להמשיך וה-VAR לא התערב בהחלטה. שחקני ברזיל הקיפו את השופט במחאה, כשגם אנשי הספסל נכנסו לכר הדשא. אנצ'לוטי, שהיה בין המוחים, ספג כרטיס אדום, וכך גם ראפיניה, שכבר הוחלף קודם לכן.