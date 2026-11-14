דרמה גדולה נרשמה היום (שבת) בסיום משחק הידידות בין ברזיל ליפן בסינגפור, שהסתיים בניצחון 2:3 של היפנים. מעבר להפסד הכואב, הסלסאו איבדה את העשתונות בעקבות שער הניצחון שספגה בתוספת הזמן, ובסיומו של עימות עם צוות השיפוט הורחקו המאמן קרלו אנצ'לוטי והכוכב ראפיניה.
המהומה החלה לאחר שטטסוהירו סקאמוטו כבש את שער הניצחון של יפן בתוספת הזמן. הברזילאים טענו כי טאקומי מינאמינו ביצע עבירה על ז'ואאו גומש במהלך שקדם לשער, אך השופט המקומי יאנסן פו צ'ואן הוי הורה להמשיך וה-VAR לא התערב בהחלטה. שחקני ברזיל הקיפו את השופט במחאה, כשגם אנשי הספסל נכנסו לכר הדשא. אנצ'לוטי, שהיה בין המוחים, ספג כרטיס אדום, וכך גם ראפיניה, שכבר הוחלף קודם לכן.
בסיום תקף ראפיניה את השיפוט, אך גם התנצל על התנהגותו: "קודם כל, אני רוצה להתנצל על ההתנהגות שלי ועל ההרחקה. לפעמים קשה לשלוט בעצמך אחרי כל כך הרבה טעויות של השופט". הקיצוני של ברצלונה טען כי נבחרתו קופחה במספר החלטות במהלך המשחק, והוסיף: "קשה מאוד כשאתה משחק נגד השופט. אנחנו צריכים להשתפר, אבל אי אפשר להתעלם ממה שהיה כאן".
גם אנצ'לוטי לא נשאר חייב בסיום: "השופט הוציא לי אדום כי לטענתו לא הצלחתי לשלוט בספסל וכל השחקנים היו על המגרש", הסביר המאמן, והוסיף כי לדעתו השופט לא היה מנוסה מספיק כדי לנהל משחק ברמה כזו.
עוד קודם לכן נקלעה ברזיל לפיגור כפול כבר בתוך 20 הדקות הראשונות, משערים של טאקפוסה קובו וקייטו נקאמורה. ויניסיוס ג'וניור השלים צמד נהדר והחזיר את הסלסאו ל-2:2, אך המילה האחרונה הייתה של סקאמוטו, שסידר ליפן ניצחון דרמטי והותיר את הברזילאים מתוסכלים. ביום שלישי תפגוש ברזיל את סינגפור, ללא ראפיניה המורחק.