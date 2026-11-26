דוידה אנצ'לוטי חגג מול קבוצתו לשעבר, איתן אמבאפה היה מעורב בשער הניצחון ובאיירן מינכן ספגה את הפסדה הראשון העונה. ליל הפכה אתמול (רביעי) פיגור ל-1:2 במחזור החמישי של ליגת האלופות, השיגה ניצחון ראשון בקמפיין ושמרה על סיכוי להעפיל לפלייאוף.

עבור אנצ'לוטי בן ה-37, זה היה מפגש עם המועדון שבו שימש עוזרו של אביו קרלו בעונת 2016/17. הוא הגיע אז לבאיירן בגיל 27 ועבד עם כוכבים כמו אריין רובן, פרנק ריברי ומנואל נוייר, שהיו מבוגרים ממנו. על החששות שליוו אותו באותה תקופה סיפר בעבר, בדברים שהובאו ברויטרס: "לא הייתי מוכן, אבל אבא שלי אמר שכן".

גלריה דומה לאביו? דויד אנצ'לוטי ( צילום: Francois LO PRESTI / AFP )

מאז הספיק לעבוד לצד אביו במועדונים נוספים ולאמן בעצמו את בוטפוגו. ביוני האחרון מונה למאמן ליל בחוזה לשנתיים, ונשיא המועדון אוליבייה לטאן הסביר אז את הבחירה: "בחרנו בו בגלל דוידה, לא בגלל קרלו". לטאן הדגיש את הניסיון שצבר ברמות הגבוהות ואת הנכונות שלו לתת הזדמנויות לצעירים.

אחד מהם הוא איתן אמבאפה. אחיו הצעיר של קיליאן, בן 19, הצטרף לליל מפריז סן ז'רמן בקיץ 2024. אתמול הוא פתח באגף ימין, ובדקה ה-65 יצא למהלך שהכריע את המשחק: בנז'מן אנדרה שלח אותו לעומק, אמבאפה הקדים את ההגנה ובעט לקורה. פבלוביץ' ניסה להרחיק את הכדור החוזר והכניס אותו לשערו.

איתן אמבאפה ( צילום: Sameer AL-DOUMY / AFP )

השער העצמי השלים מהפך בתוך שלוש דקות, אחרי שאיאסה אואדה השווה בדקה ה־62. עד אז באיירן הובילה משער של דאיו אופמקאנו בנגיחה מקרן בדקה ה־15, ובמחצית הראשונה ליל התקשתה להתמודד עם הלחץ שלה. גם בתחילת המחצית השנייה אואדה מצא את הרשת, אך השער נפסל בעקבות עבירה על קימיך.

פאבלוביץ' מרוסק אחרי השער העצמי ( צילום: Francois LO PRESTI / AFP )

אחרי המשחק הסבירו בליל מה השתנה בהפסקה. "במחצית הראשונה נתנו להם קצת יותר מדי כבוד", אמר נביל בנטלב. הקשר הוסיף שהקבוצה הייתה צריכה להאמין יותר בעצמה, לצאת קדימה ולהקשות על באיירן, גם במחיר של חשיפה מאחור.

אנצ'לוטי הצביע על בעיה דומה. לדבריו, שחקניו החזירו יותר מדי כדורים לשוער ואפשרו לבאיירן להפעיל את הלחץ שלה. הוא ביקש מהם לשחק יותר קדימה ולהעז במסירות. "במחצית לא הייתי מודאג", סיפר באתר המועדון. המאמן הוסיף שהיוזמה במחצית השנייה הכניסה גם את הקהל למשחק והעניקה לשחקנים ביטחון.

בצרפת חגגו את הניצחון, שהגיע שנתיים אחרי שליל גברה בביתה על ריאל מדריד. ב"לה פריזיאן" התעכבו גם על השער העצמי המשונה של פבלוביץ', שהפך את ההחמצה של אמבאפה לחגיגות. הצרפתים היו יכולים להגדיל את היתרון לקראת הסיום, אבל סוריבה דיאונה החמיץ מקרוב.

שחקני ליל חוגגים ( צילום: Francois LO PRESTI / AFP )

בבאיירן התקשו לקבל את הירידה ביכולת אחרי ההפסקה. קימיך אמר שהקבוצה הפסיקה לחלץ כדורים גבוה במגרש, הלחץ שלה נחלש והיא אפשרה יותר מדי מצבים מאחור. למרות החיסורים הרבים, הקשר הבהיר שההרכב שפתח היה מסוגל לחזור מצרפת עם ניצחון.

שחקני באיירן מאוכזבים בסיום ( צילום: REUTERS/Stephanie Lecocq )

קומפני נאלץ להסתדר ללא הארי קיין, מייקל אוליסה, מנואל נוייר, סרג' גנאברי, אלפונסו דייויס ואיסמעיל סאיברי, והציב את קונרד ליימר בחוד. המנהל הספורטיבי מקס אברל סירב להסתתר מאחורי רשימת הפצועים: "אין לנו תירוצים". קומפני הוסיף שהשער השני לא היה צריך לקרות וביקש משחקניו להתאושש במהירות.