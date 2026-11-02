עוד ערב שבו לאו מסי עשה את ההבדל. אינטר מיאמי גברה הלילה (בין ראשון לשני) 1:2 בחוץ על ניו אינגלנד רבולושן, בזכות שער ניצחון של הכוכב הארגנטינאי, והבטיחה את מקומה בליגת האלופות של קונקאקף (ההתאחדות של צפון ומרכז אמריקה) בשנה הבאה. הניצחון גם העלה את מיאמי למקום השני במזרח, על חשבון יריבתה, כשנותר מחזור אחד בלבד לסיום העונה הסדירה ב-MLS.

שני הישראלים של ניו אינגלנד, עילי פיינגולד ודור תורג'מן, פתחו בהרכב. פיינגולד הוחלף בדקה ה-76 (ובסיום זכה להחליף חולצות עם מסי), בעוד תורג'מן השלים 90 דקות. פיינגולד אף היה מעורב במהלך שהוביל לשער היתרון של המארחת, כשדניאל גזדאג קיבל ממנו את הכדור ברחבה והכניע את שוער מיאמי.

גלריה פיינגולד צופה במסי ( צילום: AP Photo/Mark Stockwell )

המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, אף שניו אינגלנד הייתה מסוכנת יותר והגיעה למספר מצבי הבקעה. המארחת רשמה שישה איומים על השער וחמש קרנות, אך לא הצליחה למצוא את הרשת. זמן קצר לאחר החזרה מחדרי ההלבשה היא כבר עלתה ליתרון: גזדאג השתלט על הכדור שקיבל מפיינגולד בתוך הרחבה ושלח אותו פנימה.

אלא שמיאמי לא נבהלה. בדקה ה-69 הגיע השוויון. מסי נגח לאחור, שהגיעה לחרמן ברטראמה, והחלוץ ניצל את ההזדמנות כדי לקבוע 1:1. לאחר השער ביצע מאמן מיאמי חילוף התקפי והכניס את לואיס סוארס, שפתח בהרכב ב-25 המשחקים הקודמים של הקבוצה.

מסי כובש את שער הניצחון, הלילה ( צילום: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

וחוגג עם החברים ( צילום: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ואז הגיע הרגע של מסי. בדקה ה-83 הכוכב הארגנטינאי קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, חלף על פני שחקני ההגנה של ניו אינגלנד ושחרר בעיטה שטוחה ומדויקת ברגל שמאל, שהכניעה את מאט טרנר והשלימה מהפך. אגב, ניו אינגלנד עוד חשבה שמצאה את השוויון, לאחר שאיאן פריי כבש שער עצמי בתוספת הזמן, אך השער נפסל בשל נבדל.