שעות ספורות לפני גמר מונדיאל 1998, כוכב נבחרת ברזיל דאז וככל הנראה גם השחקן הטוב בעולם בנקודת הזמן ההיא, רונאלדו (החלוץ), סבל מפרכוסים מסתוריים בחדרו, בבית המלון בו שהתה אלופת העולם המכהנת. בעקבות מצבו, הכוכב בן ה-22 של הסלסאו הוצא מההרכב של המאמן מריו זגאלו, אולם ברגע האחרון, באורח פלא, הוחלט להחזיר אותו. אבל רונאלדו נראה כמו הצל של עצמו והציג הופעה תשושה במיוחד לפני שברזיל, יחד עם שמות כמו רוברטו קרלוס, ריבאלדו ובבטו, הובסה 3:0 על ידי המארחת, צרפת, שחגגה זכייה ראשונה בגביע העולמי.

מאותו הרגע, הקונספירציות סביב האירוע התמוה החלו להציף את סדר היום בספורט העולמי. אחת רמזה על לחצים מסחריים מצד ספונסרים, שכפו על הפנומן הצעיר לשחק למרות מצבו הרפואי; אחרת האשימה את הנבחרת המארחת, שמישהו מטעמה הרעיל את האוכל של רונאלדו בבית המלון. מה קרה באמת באותו לילה בבית המלון? לא ידוע, אבל 28 שנים ושבעה מונדיאלים אחרי שוב פוקדת את נבחרת ברזיל תיאוריית קשר חדשה - ואף היא קשורה בשחקן התקפה שלה, אבל הפעם שמו הוא ויניסיוס ג'וניור.

גלריה ויניסיוס עם המראה החדש. נראה אחר? ( צילום: Sanchez/Getty Images )

🚨 This Brazilian conspiracy theory regarding Vinicius Jr. is going wild on the Internet. 🤯 pic.twitter.com/7P8MxXL6HU — 𝗧𝗠 (@TMfutbal) September 24, 2026

זמן קצר לאחר סיום המונדיאל האחרון, הופיע ויניסיוס עם מראה מעט שונה. השינוי במבנה פניו, ובעיקר קו הלסת והסנטר, לא נעלם מעיני אוהדי הכדורגל בעולם ובברזיל בפרט. לפי דיווחים במדינה, כוכב ריאל מדריד ונבחרת ברזיל עבר הליך אסתטי לעיצוב הסנטר. על פי האתר הברזילאי TMC, הטיפול בוצע במרפאה בעיר גויאניה. כשלעצמו, מדובר בהליך אסתטי לא חריג, אלא שבמקרה של ויניסיוס, השינוי במראה חולל במהרה חרושת שמועות, שהפכו מהר מאוד לחומר גלם לתיאוריות קונספירציה משעשעות.

ברשתות החברתיות בברזיל החלו להופיע טענות שלפיהן השחקן השתנה באופן קיצוני. עד כמה השתנה? אחת הסברות רמזה כי מאז המשחקים בצפון אמריקה, בקיץ, אנחנו צופים למעשה בכפיל של הכוכב בן ה-26.

Real Madrid yıldızı Vinicius Junior’un CIA ve Rothschild ailesi tarafından öldürülüp yerine başka birinin yerleştirildiği iddia ediliyor.



— Brezilya’da ortaya atılan bir iddiaya göre Dünya Kupası’nın ardından Vinicius Junior öldürülüp yerine başkası koyulmuş olabilir.



— Bazı… pic.twitter.com/A3sUPhNbpZ — AllScore (@allscorelive) September 30, 2026

חייזרים דמויי זוחלים

התיאוריות המדוברות החלו לצוץ בפורומים ובחשבונות טיקטוק ברזילאיים וספרדים במהלך החודש שעבר, כאשר הן מוצגות בכל פעם בגרסאות שונות, אבל יש קו עלילה משותף: השינוי במראה פניו מעיד על כך שמדובר בכפיל. הסיבה? חייזרים, "אליטות" וגופים מסתוריים העלימו את ויניסיוס. אחת מ"הראיות" הבולטות, מעבר לפניו - הבדלים לכאורה בקעקועים שעל ירכו. באחת הגרסאות, החייזרים הם בכלל בעלי חזות הדומה לזוחלים, והם לא הסתפקו בכוכב ריאל מדריד אלא חטפו יחד איתו את הכוכב הוותיק ואקס ברצלונה, ניימאר.

באחת התיאוריות נטען כי ויניסיוס בכלל מת (או נרצח, תלוי את מי שואלים) במהלך חופשה בברזיל, וגופים מסחריים העמידו לו כפיל "כדי שזה ימשיך לקיים את החוזים עליהם חתם - ובעיקר כדי שימשיך בהפצת אג'נדות פרוגרסיביות". כידוע, ויניסיוס נמצא בחזית המאבק בגזענות במגרשי הכדורגל, לאחר שספג לאורך השנה שחלפה גידופים פוגעניים במספר אצטדיונים בספרד. באחד המקרים, במהלך משחק פלייאוף בליגת האלופות, ג'אנלוקה פרסטיאני מבנפיקה ליסבון סינן אל עבר כוכב ריאל מדריד "אתה קוף" והורחק לשישה משחקים.

אחד הפוסטים שזכו לחשיפה טען כי "מאחורי הסיפור עומדים ה-CIA, משפחת רוטשילד ו'אליטות' שונות". טענות אחרות נשענו על סרטון שהעלתה המתקשרת וובה באיאנה עוד לפני תחילת המונדיאל ובו טענה כי כוכבי הנבחרת ייחטפו על ידי חייזרים לקראת המשחק נגד סקוטלנד במונדיאל, במשחק שהתקיים ב-25 ביוני באצטדיון הארד רוק ובו ניצחה ברזיל 0:3. "אני חייבת לספר לכם שחלמתי שוב על חייזרים שפולשים למגרש הכדורגל במיאמי", אמרה באיאנה בסרטון שהפך לוויראלי. "וראיתי בבירור כיצד הם לקחו את השחקנים בספינה הראשונה שהגיעה. הייתי בתוך אותה ספינה. כשהספינה התרוממה, ספינת האם הגיעה וחטפה אלפי אנשים ממגרש הכדורגל. ראיתי כל כך הרבה צרחות, כל כך הרבה בכי, כל כך הרבה דמעות וסבל".

ויניסיוס חוגג מול נורווגיה. שער שלא הספיק ( צילום: REUTERS/Annegret Hilse )

🇧🇷 👽 🛸

VIDENTE BRASILEÑA VE INVASIÓN ALIENÍGENA EN COPA 2026



SUEÑO REVELA FECHA EXACTA Y ESCENAS DE PÁNICO EN ESTADIO DE MIAMI



La vidente brasileña conocida como Vó Bahiana publicó un video en el que relata un sueño de la madrugada del 2 de junio. Describió una nave… pic.twitter.com/Cpto1dfiDg — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) June 5, 2026

Parece que la teoría de que Vinicius Jr no es Vinicius Jr cada vez está cobrando más fuerza ...

Y los tatuajes......!!!



Vinicius Antiguo// Vinicius Actual pic.twitter.com/8jeUmsmoiV — 𝗠𝗲𝗺𝗲𝘀 𝗗𝗲𝗹 𝗠𝗶𝗷𝗶𝗻 (@MemesDelMijinOr) September 30, 2026

המספרים מדאיגים

ומעבר למראה, יש סיבה נוספת לכך שהסיפור זכה לתשומת לב דווקא בתקופה הזו. ויניסיוס, שנחשב לאחד השחקנים הבולטים של ריאל מדריד, מתקשה לשחזר את המספרים והיכולת שהתרגלו לראות ממנו. בשמונה הופעות בכל המסגרות העונה הוא כבש שער אחד בלבד – בניצחון 1:4 על ריאל סוסיאדד בסוף חודש אוגוסט, ומאז קבוצתו ריאל מדריד כבר הספיקה לרשום שני הפסדי ליגה והתרחקה כדי שש נקודות מהמוליכה והנמסיס ברצלונה.

ברזיל הייתה רחוקה מלרשום מונדיאל מוצלח, כשהודחה כבר בשלב שמינית הגמר אחרי הפסד 2:1 לנורווגיה, אבל שחקן הכנף רשם ברמה האישית טורניר מוצלח כשכבש ארבעה שערים והפך לשחקן החמישי בתולדות הנבחרת שכובש שער בכל אחד מהמשחקים בשלב הבתים אחרי ז'ורז'יניו, רומאריו, רונאלדו וריבאלדו. אבל, כאמור, ויניסיוס של המונדיאל, הוא ויניסיוס אחר על פי מפיצי הקונספירציות.

ויניסיוס האחר? השחקן בהפסד העונה לבטיס ( צילום: Fran Santiago/Getty Images )

ההופעות שלו מול נבחרת אוסטרליה בצמד משחקי ידידות בשבוע שעבר (1:1 ו-2:4), רק חיזקו את הביקורת סביבו. "ויני" כבש את השער הרביעי במשחק השני מהנקודה הלבנה, ואולי בשל כושרו הנוכחי, היה נראה מתוח מאוד יחסית לבעיטת עונשין במשחק ראווה כשנבחרתו מוליכה 2:3. "יכול להיות שהבחור הזה באמת מת", עקץ משתמש ברשת החברתית X. "למה שהוא יבעט פנדל בכזאת פחדנות? אתם הרי כבר מובילים".

"הוא במצב פיזי טוב יותר מאי פעם", אמר עליו מאמנו בריאל מדריד, ז'וזה מוריניו, כשזיהה את הביקורת המתגברת סביב השחקן עם פתיחת העונה בלה ליגה. "הוא רק במרחק של מילימטר מיכולת השיא שלו. הוא רגוע, מכיר את הגוף שלו ויודע מה הוא עושה" - דברים שטרם סייעו לכוכב להחזיר לעצמו את הביטחון.