מאוריסיו פוצ'טינו הוא המאמן החדש של מנצ'סטר יונייטד. המועדון האנגלי הודיע היום (שישי) על מינויו של הארגנטינאי בן ה-54, שעוזב את תפקידו כמאמן נבחרת ארה"ב וחתם על חוזה לשנתיים וחצי באולד טראפורד.
פוצ'טינו ייכנס לתפקיד באופן רשמי ב-18 בנובמבר, לאחר שישלים את התחייבויותיו עם נבחרת ארה"ב. הוא יעמוד על הקווים לראשונה במשחק החוץ מול ליברפול באנפילד, שייערך כעבור ארבעה ימים. עד אז ימשיך פוצ'טינו להוביל את נבחרת ארה"ב בשני משחקיה הקרובים מול האיטי, במסגרת ליגת האומות של צפון ומרכז אמריקה.
בהודעת המינוי הרשמית, מנצ'סטר יונייטד הציגה את פוצ'טינו כמאמן בעל סגנון התקפי ואינטנסיבי, שמקדיש תשומת לב מיוחדת לבניית קבוצות מגובשות ולקידום שחקנים. במועדון ציינו כי הוא "ידוע בסגנון הכדורגל האינטנסיבי וההתקפי שלו, במסירותו לבניית קבוצות חזקות ומלוכדות וברקורד המרשים שלו בפיתוח שחקנים".
פוצ'טינו מגיע לאולד טראפורד בעקבות פיטוריו של מייקל קאריק, שסיים את דרכו במועדון אתמול, 15 משחקים בלבד לאחר שחתם על חוזה לשנתיים במאי האחרון. על פי הדיווחים, מנכ"ל יונייטד, עומר ברדה, עדכן את התאחדות הכדורגל האמריקאית כבר ביום רביעי כי המועדון מוכן להפעיל את סעיף השחרור של המאמן, בגובה 10 מיליון דולר (כ-7.5 מיליון ליש"ט). לפי מקורות ב-ESPN, דווקא נציגיו של פוצ'טינו הם שהפנו תחילה את תשומת לבה של יונייטד לקיומו של הסעיף.
על פי אותם דיווחים, פוצ'טינו היה המועמד היחיד שעמו שוחחו אנשי המועדון באופן ישיר במהלך החיפוש אחר מחליפו של קאריק. הוא גם היה הבחירה פה אחד של הנהלת הקבוצה, וההמלצה למנותו אושרה בהמשך על ידי בעלי המניות המרכזיים: ג'ים רטקליף ומשפחת גלייזר.
גם בהתאחדות האמריקאית אישרו את הפרידה מהמאמן. בהודעה הרשמית נמסר כי פוצ'טינו "יעזוב את תפקידו כמאמן נבחרת הגברים של ארה"ב בתום מחנה הנבחרת הנוכחי, כדי להתמנות למאמן מנצ'סטר יונייטד".
זו אינה הפעם הראשונה שפוצ'טינו נמצא על הכוונת של מנצ'סטר יונייטד. במאי 2024, זמן קצר לאחר שעזב את צ'לסי, הוא רואיין לתפקיד על ידי ברדה ומנהל הכדורגל ג'ייסון ווילקוקס. בסופו של דבר החליטו ביונייטד להמשיך עם אריק טן האח, ופוצ'טינו קיבל בספטמבר אותה שנה את תפקיד מאמן נבחרת ארה"ב.
הפעם, הניסיון שצבר בפרמייר ליג ובעבודה במועדונים גדולים הכריעו לטובתו. פוצ'טינו אימן בעבר את סאות'המפטון, טוטנהאם וצ'לסי באנגליה, וכן את פריז סן ז'רמן, שבה עבד עם בעידן הגלאקטיקוס עם לאו מסי, קיליאן אמבפה וניימאר.
התחנה הבולטת ביותר שלו באנגליה הייתה טוטנהאם, שאותה הוביל במשך חמש עונות מלאות. תחתיו הפכה הקבוצה למתמודדת קבועה על מקום בליגת האלופות, העפילה למפעל ארבע עונות ברציפות והגיעה לראשונה בתולדותיה לגמר ב-2019. לפני כן רשם בסאות'המפטון את מאזן הנקודות הטוב בתולדות המועדון בפרמייר-ליג, ובפריז זכה באליפות צרפת, בגביע הצרפתי ובסופרקאפ המקומי. בתפקידו האחרון הוביל את נבחרת ארה"ב לשמינית גמר המונדיאל הביתי בקיץ האחרון.