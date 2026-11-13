מאוריסיו פוצ'טינו הוא המאמן החדש של מנצ'סטר יונייטד. המועדון האנגלי הודיע היום (שישי) על מינויו של הארגנטינאי בן ה-54, שעוזב את תפקידו כמאמן נבחרת ארה"ב וחתם על חוזה לשנתיים וחצי באולד טראפורד.

פוצ'טינו ייכנס לתפקיד באופן רשמי ב-18 בנובמבר, לאחר שישלים את התחייבויותיו עם נבחרת ארה"ב. הוא יעמוד על הקווים לראשונה במשחק החוץ מול ליברפול באנפילד, שייערך כעבור ארבעה ימים. עד אז ימשיך פוצ'טינו להוביל את נבחרת ארה"ב בשני משחקיה הקרובים מול האיטי, במסגרת ליגת האומות של צפון ומרכז אמריקה.

גלריה חוזר לאנגליה. פוצ'טינו ( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

בהודעת המינוי הרשמית, מנצ'סטר יונייטד הציגה את פוצ'טינו כמאמן בעל סגנון התקפי ואינטנסיבי, שמקדיש תשומת לב מיוחדת לבניית קבוצות מגובשות ולקידום שחקנים. במועדון ציינו כי הוא "ידוע בסגנון הכדורגל האינטנסיבי וההתקפי שלו, במסירותו לבניית קבוצות חזקות ומלוכדות וברקורד המרשים שלו בפיתוח שחקנים".

פוצ'טינו מגיע לאולד טראפורד בעקבות פיטוריו של מייקל קאריק, שסיים את דרכו במועדון אתמול, 15 משחקים בלבד לאחר שחתם על חוזה לשנתיים במאי האחרון. על פי הדיווחים, מנכ"ל יונייטד, עומר ברדה, עדכן את התאחדות הכדורגל האמריקאית כבר ביום רביעי כי המועדון מוכן להפעיל את סעיף השחרור של המאמן, בגובה 10 מיליון דולר (כ-7.5 מיליון ליש"ט). לפי מקורות ב-ESPN, דווקא נציגיו של פוצ'טינו הם שהפנו תחילה את תשומת לבה של יונייטד לקיומו של הסעיף.

ייפרד מנבחרת ארה"ב. פוצ'טינו ( צילום: AP Photo/Julio Cortez, File )

על פי אותם דיווחים, פוצ'טינו היה המועמד היחיד שעמו שוחחו אנשי המועדון באופן ישיר במהלך החיפוש אחר מחליפו של קאריק. הוא גם היה הבחירה פה אחד של הנהלת הקבוצה, וההמלצה למנותו אושרה בהמשך על ידי בעלי המניות המרכזיים: ג'ים רטקליף ומשפחת גלייזר.

גם בהתאחדות האמריקאית אישרו את הפרידה מהמאמן. בהודעה הרשמית נמסר כי פוצ'טינו "יעזוב את תפקידו כמאמן נבחרת הגברים של ארה"ב בתום מחנה הנבחרת הנוכחי, כדי להתמנות למאמן מנצ'סטר יונייטד".

זו אינה הפעם הראשונה שפוצ'טינו נמצא על הכוונת של מנצ'סטר יונייטד. במאי 2024, זמן קצר לאחר שעזב את צ'לסי, הוא רואיין לתפקיד על ידי ברדה ומנהל הכדורגל ג'ייסון ווילקוקס. בסופו של דבר החליטו ביונייטד להמשיך עם אריק טן האח, ופוצ'טינו קיבל בספטמבר אותה שנה את תפקיד מאמן נבחרת ארה"ב.

נמצא לו החליף. קאריק ( צילום: Oli SCARFF / AFP )

הפעם, הניסיון שצבר בפרמייר ליג ובעבודה במועדונים גדולים הכריעו לטובתו. פוצ'טינו אימן בעבר את סאות'המפטון, טוטנהאם וצ'לסי באנגליה, וכן את פריז סן ז'רמן, שבה עבד עם בעידן הגלאקטיקוס עם לאו מסי, קיליאן אמבפה וניימאר.