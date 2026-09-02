כוכב ריאל מדריד, קיליאן אמבאפה, סומן כאחד היעדים המרכזיים של כנופיית פשע צרפתית, שעל פי הדיווחים תכננה לחטוף עשרות בני אדם - בהם כדורגלנים, ראפרים ואנשי עסקים עשירים. הפרטים נחשפו על-ידי העיתון הצרפתי "לה פריזיאן", במסגרת חקירה שהובילה למעצרו של צעיר בן 18, החשוד כי עמד מאחורי תכנון הפעילות הפלילית.

לפי הדיווח, החשוד, קלמנט ל', הוא אזרח צרפתי-שוויצרי בן 18 שכבר מרצה עונש מאסר בכלא וילפינט שבמחוז סן-סן-דני, לאחר שהיה מעורב בשוד מזוין ובסרסרות. במהלך החקירה התברר לכאורה כי מאחורי סורג ובריח המשיך להפעיל רשת באמצעות אפליקציית סנאפצ'ט, תחת שם הקוד "לסטר Z". החוקרים הצליחו להתחקות אחר פעילותו לאחר תקיפה של שען בחודש אפריל האחרון בנואי-סור-סן.

על הכוונת של כנופיית פשע. אמבאפה ( צילום: עוז מועלם )

מהטלפונים שהיו ברשותו של החשוד הופקו, לפי הפרסום, כתובות של שורה ארוכה של אנשים שסומנו כיעדים אפשריים. הרשימה כללה זמרים, כדורגלנים ואנשי עסקים בעלי הון רב. בין היתר הוזכרו סיטונאי סיני ברובע ה-19 בפריז, בעלי עסקים בתחום התכשיטים וסיטונאי בשר טורקי במחוז ואל-ד'ואז, כאשר לפי הדיווח הונחו פרטים על כתובותיהם במכשירים ששימשו את החשוד.