אירוע חריג במיוחד התרחש בכדורגל הברזילאי: 51 בני אדם הורחקו במשחק אחד בין אוברלנדיה למאמורה, במסגרת ליגת עד גיל 20, בעקבות קטטה המונית שהתפתחה על כר הדשא.
המהומה פרצה בתוספת הזמן, לאחר שמאמורה כבשה את שערה השלישי במשחק. שחקנים ואנשי צוות משתי הקבוצות התעמתו בסמוך לספסלים, והעימות במהרה יצא משליטה. לנוכח האירועים החריגים החליט השופט להפסיק את המשחק.
על פי דו"ח השיפוט, 43 שחקנים ושמונה אנשי צוות מקצועי נשלחו לחדרי ההלבשה בכרטיס אדום. אבל זה לא הכול: לפי הדיווח, גם שישה מביאי כדורים הצטרפו לקטטה, שבמהלכה הושלכו כיסאות ואלונקות.
51 ההרחקות מהוות למעשה שיא עולמי חדש במספר המורחקים במשחק כדורגל אחד. השיא הקודם, שהוכר על ידי ספר השיאים של גינס, עמד על 36 מורחקים ונקבע בשנת 2011. עם זאת, נכון לעכשיו טרם התקבל אישור רשמי לכך שהאירוע בברזיל יוכר כשיא עולמי חדש.