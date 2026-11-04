אירוע חריג במיוחד התרחש בכדורגל הברזילאי: 51 בני אדם הורחקו במשחק אחד בין אוברלנדיה למאמורה, במסגרת ליגת עד גיל 20, בעקבות קטטה המונית שהתפתחה על כר הדשא.

אירוע חריג במיוחד התרחש בכדורגל הברזילאי: 51 בני אדם הורחקו במשחק אחד בין אוברלנדיה למאמורה, במסגרת ליגת עד גיל 20, בעקבות קטטה המונית שהתפתחה על כר הדשא.

אירוע חריג במיוחד התרחש בכדורגל הברזילאי: 51 בני אדם הורחקו במשחק אחד בין אוברלנדיה למאמורה, במסגרת ליגת עד גיל 20, בעקבות קטטה המונית שהתפתחה על כר הדשא.

המהומה פרצה בתוספת הזמן, לאחר שמאמורה כבשה את שערה השלישי במשחק. שחקנים ואנשי צוות משתי הקבוצות התעמתו בסמוך לספסלים, והעימות במהרה יצא משליטה. לנוכח האירועים החריגים החליט השופט להפסיק את המשחק.

המהומה פרצה בתוספת הזמן, לאחר שמאמורה כבשה את שערה השלישי במשחק. שחקנים ואנשי צוות משתי הקבוצות התעמתו בסמוך לספסלים, והעימות במהרה יצא משליטה. לנוכח האירועים החריגים החליט השופט להפסיק את המשחק.

המהומה פרצה בתוספת הזמן, לאחר שמאמורה כבשה את שערה השלישי במשחק. שחקנים ואנשי צוות משתי הקבוצות התעמתו בסמוך לספסלים, והעימות במהרה יצא משליטה. לנוכח האירועים החריגים החליט השופט להפסיק את המשחק.