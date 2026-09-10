לפני שקבוצתם שיחקה בליגת האלופות ביום שלישי האחרון, אוהדי ריאל מדריד תועדו מצדיעים במועל יד וקוראים קריאות אנטישמיות ואיסלאמופוביות. הסרטונים הופצו ברשתות החברתיות, ועל פי התקשורת הספרדית, הם מזוהים עם האירגון הקיצוני "אולטראס סור".

באחד הסרטונים נשמעו הנוכחים שרים: "כל יהודי שאני רואה – אני מכה", לצד קריאות שלפיהן ספרד היא מדינה "נוצרית ולא מוסלמית". בתיעודים נוספים נראו רעולי פנים שורפים דגלים של מרוקו וכן תמונות של ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, ושל מוחמד השישי, מלך מרוקו.

Esto de “judío que veo judío que pateo” por la afición madridista me deprimió. Me creía del Real Madrid. https://t.co/TON8mx4Egp — Martin Varsavsky (@martinvars) September 9, 2026

האירועים התרחשו על רקע התארגנות של חלק מהאוהדים להבעת תמיכה בסאוטה, המובלעת הספרדית השוכנת בחופה הצפוני של אפריקה וגובלת במרוקו. במהלך המשחק עצמו הונפו ביציעי הברנבאו דגלי ספרד וסאוטה והוצגו מסרים שלפיהם העיר "אינה למכירה". התמיכה בסאוטה זכתה למחיאות כפיים מצד הקהל, אך האירוע הפוליטי נצבע בצבעים קשים בעקבות התיעודים מחוץ לאצטדיון.

"אולטראס סור", המזוהה לאורך השנים עם הימין הקיצוני, הורחק מהברנבאו על ידי הנהלת המועדון לפני יותר מעשור. עם זאת, גורמים המזוהים עם הארגון ממשיכים להופיע לעיתים בסביבת משחקיה של הקבוצה.

נכון למועד פרסום הדיווחים, ריאל מדריד טרם פרסמה התייחסות רשמית לאירועים. בפברואר האחרון גינה המועדון מקרה אחר שבו אוהד תועד מבצע הצדעה נאצית ביציעי הברנבאו. אותו אדם זוהה על ידי מערך האבטחה, הורחק מהאצטדיון והמועדון ביקש לפתוח בהליך לשלילת חברותו. ריאל הבהירה אז כי היא מגנה באופן מוחלט מחוות וביטויים המסיתים לאלימות ולשנאה, בספורט ובחברה כולה.