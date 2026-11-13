עונש כבד בעקבות הטרגדיה בכדורגל הספרדי: חסוס אוונו, שוערה של אנדורה מהליגה השנייה, הורחק היום (שישי) ל-12 משחקים, העונש המרבי שניתן להטיל, בעקבות ההתנגשות עם חסוס דה מיגל, חלוצה של טנריפה, שהובילה למותו בשבוע שעבר.
התקרית התרחשה ב-2 בנובמבר, במהלך משחק בין הקבוצות. אוונו, שוער נבחרת גינאה המשוונית, יצא הרחק משערו בניסיון להרחיק כדור גובה, אך התנגש בעוצמה בדה מיגל, בן ה-30. השוער הורחק בכרטיס אדום, בעוד החלוץ פונה לבית החולים ואושפז במחלקה לטיפול נמרץ. למחרת, ב-3 בנובמבר, נקבע מותו.
בהודעת ועדת המשמעת של ההתאחדות הספרדית הוסבר כי ההחלטה התבססה על דו"ח השופט, שתיאר את האירוע כ"פגיעה אלימה ביריב באזור החזה באמצעות הרגל, תוך שימוש בכוח מופרז, בזמן שהכדור היה במשחק". עוד נכתב כי "התוצאה הטרגית של האירוע, שהובילה למותו של חסוס דה מיגל אלמיידה, ידועה לציבור. בהתחשב באופי ההתנהגות המתוארת ובנסיבות הנלוות, העונש המרבי – הרחקה מ-12 משחקים – מוצדק".
במקביל, המשטרה בספרד פתחה בחקירת נסיבות האירוע, תחת פיקוח שיפוטי. אוונו עצמו התייחס בשבוע שעבר לטרגדיה בהודעה שפרסם מועדונו, ותיאר את הימים שעוברים עליו כ"קשים ביותר בחיי".
"אני מתקשה למצוא את המילים, וקשה לי מאוד לעכל את כל מה שקרה", כתב השוער. "אני חש כאב עצום על אובדנו של חסוס. אני חושב עליו, על משפחתו ועל כל האנשים שאהבו אותו. אני יודע שיהיו הרבה דברים שצריך להתמודד איתם, ואעשה זאת בכבוד המרבי, אבל כרגע, בכנות, אני לא מסוגל לחשוב על שום דבר מלבד חסוס והכאב שאנחנו חווים. נוח על משכבך בשלום, חסוס".
מאמן אנדורה, קרלס מאנסו, אמר ביום חמישי כי ההחלטה אם ומתי לחזור לשחק תהיה נתונה בידי אוונו עצמו. בשבת שעברה התכנסו שחקני ואוהדי טנריפה באצטדיון הקבוצה לטקס זיכרון ופרידה מהחלוץ. בהלווייתו, שנערכה לפני שמונה ימים, השתתפו כ-400 בני אדם, בהם מאמן נבחרת ספרד לואיס דה לה פואנטה ונשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס.