בהודעת ועדת המשמעת של ההתאחדות הספרדית הוסבר כי ההחלטה התבססה על דו"ח השופט, שתיאר את האירוע כ"פגיעה אלימה ביריב באזור החזה באמצעות הרגל, תוך שימוש בכוח מופרז, בזמן שהכדור היה במשחק". עוד נכתב כי "התוצאה הטרגית של האירוע, שהובילה למותו של חסוס דה מיגל אלמיידה, ידועה לציבור. בהתחשב באופי ההתנהגות המתוארת ובנסיבות הנלוות, העונש המרבי – הרחקה מ-12 משחקים – מוצדק".

בהודעת ועדת המשמעת של ההתאחדות הספרדית הוסבר כי ההחלטה התבססה על דו"ח השופט, שתיאר את האירוע כ"פגיעה אלימה ביריב באזור החזה באמצעות הרגל, תוך שימוש בכוח מופרז, בזמן שהכדור היה במשחק". עוד נכתב כי "התוצאה הטרגית של האירוע, שהובילה למותו של חסוס דה מיגל אלמיידה, ידועה לציבור. בהתחשב באופי ההתנהגות המתוארת ובנסיבות הנלוות, העונש המרבי – הרחקה מ-12 משחקים – מוצדק".

בהודעת ועדת המשמעת של ההתאחדות הספרדית הוסבר כי ההחלטה התבססה על דו"ח השופט, שתיאר את האירוע כ"פגיעה אלימה ביריב באזור החזה באמצעות הרגל, תוך שימוש בכוח מופרז, בזמן שהכדור היה במשחק". עוד נכתב כי "התוצאה הטרגית של האירוע, שהובילה למותו של חסוס דה מיגל אלמיידה, ידועה לציבור. בהתחשב באופי ההתנהגות המתוארת ובנסיבות הנלוות, העונש המרבי – הרחקה מ-12 משחקים – מוצדק".