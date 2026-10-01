"אני לא רואה שום סיבה לשים לב לאנשים האלה", אמר קלופ כשנשאל על הדיון. "לא תקבלו ממני תגובה למה אני חושב על זה באמת. יש לי מעט מאוד זמן בחיי היומיום לאידיוטיות - ועוד פחות זמן ברשתות החברתיות".

"אני לא רואה שום סיבה לשים לב לאנשים האלה", אמר קלופ כשנשאל על הדיון. "לא תקבלו ממני תגובה למה אני חושב על זה באמת. יש לי מעט מאוד זמן בחיי היומיום לאידיוטיות - ועוד פחות זמן ברשתות החברתיות".

"אני לא רואה שום סיבה לשים לב לאנשים האלה", אמר קלופ כשנשאל על הדיון. "לא תקבלו ממני תגובה למה אני חושב על זה באמת. יש לי מעט מאוד זמן בחיי היומיום לאידיוטיות - ועוד פחות זמן ברשתות החברתיות".