מאמן נבחרת גרמניה, יורגן קלופ, הגיב בחריפות לדיון הגזעני שהתפתח ברשתות החברתיות סביב הרכב נבחרת גרמניה במשחקי ליגת האומות, לאחר שגולשים תהו אם היא "לבנה מספיק" או "גרמנית מדי".
"אני לא רואה שום סיבה לשים לב לאנשים האלה", אמר קלופ כשנשאל על הדיון. "לא תקבלו ממני תגובה למה אני חושב על זה באמת. יש לי מעט מאוד זמן בחיי היומיום לאידיוטיות - ועוד פחות זמן ברשתות החברתיות".
קלופ הוסיף כי עצם העובדה שכל אדם יכול להביע את דעתו אינה הופכת כל אמירה ללגיטימית. "האבסורד הגדול בחיים שלנו הוא שלכולם מותר להביע את דעתם. זה מטורף כשדבר כזה קיים", הוסיף. "העולם יכול ללמוד דבר או שניים מחדר הלבשה של קבוצת ספורט. שם כולם זוכים לכבוד על סמך העובדות ולא מוכפשים בגלל דעות שקריות".
מאז שקלופ מונה למאמן נבחרת גרמניה בקיץ, הפרויקט החדש שלו זוכה לתשומת לב רבה. בסגל, כמו שכבר התרגלנו בשנים האחרונות, יש לא מעט מהגרים גרמנים, והנושא הפך לאחד ממוקדי הדיון סביב הנבחרת.
קלופ עצמו דחה את הטענות שלפיהן הרכב הנבחרת פוגע בזהותה הלאומית. "הם לא יכולים להיות מאוחדים יותר ממה שהם", אמר על השחקנים שנמצאים כעת במחנה.
הסערה ברשתות החברתיות התעצמה לאחר ההפסד 1:0 ליוון ביום ראשון האחרון בליגת האומות. אלא שהוויכוח אינו חדש. מפלגת הימין "אלטרנטיבה לגרמניה", מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר בבונדסטאג, ספגה ביקורת לאורך השנים על התבטאויות בנוגע לגיוון האתני בנבחרת. חברים במפלגה תקפו בעבר את הרכב הסגל ואף השתמשו בכינויים מבזים כלפי הנבחרת.