נבחרת איטליה התאוששה מההפסד 2:0 לבלגיה עם ניצחון משכנע 1:4 אתמול (שני) על טורקיה בחוץ, במסגרת ליגת האומות, והמאמן רוברטו מנצ'יני הביע שביעות רצון מהיכולת שהציגו שחקניו. כעת, האזורי יפנו את תשומת הלב למפגש המסקרן מול צרפת בפריז ביום שישי הקרוב.

איטליה הציגה מחצית ראשונה מצוינת בבורסה, וסיימה אותה ביתרון 0:3 משערים של אלסנדרו באסטוני, דוידה פראטזי ומייקל קאיודה, בהופעת הבכורה שלו בנבחרת. הטורקים צימקו במחצית השנייה משער של באריש אלפר ילמאז, אך פרנצ'סקו פיו אספוזיטו קבע את תוצאת המשחק, 1:4.

גלריה שחקני נבחרת איטליה חוגגים ( צילום: Ozan KOSE / AFP )

"כולם הציגו משחק נהדר", אמר מנצ'יני לאחר המשחק. "שיחקנו במגרש קשה, אחרי שירד גשם במשך יום שלם, והיה טבעי לצפות שטורקיה תגיב. אני מרוצה מאוד מהשחקנים, מגיע להם".

המאמן גם הסביר את הסיבה להחלפתו של ג'אקומו ראספדורי בהפסקה: "הייתה לו בעיה, וחששנו שנצטרך להחליף אותו כבר אחרי חמש דקות במחצית השנייה, ולכן החלטנו להוציא אותו בהפסקה. הוא עשה את מה שביקשנו ממנו והציג משחק טוב".

מנצ'יני, שביצע שמונה שינויים בהרכב לעומת ההפסד לבלגיה, החמיא גם לשחקנים הצעירים שקיבלו הזדמנות. קאיודה, מתאו רוג'רי וסבסטיאנו אספוזיטו ערכו הופעות בכורה בהרכב הפותח. "בהתחשב בכך שזה היה המשחק הראשון שלהם, הם עשו עבודה טובה, ואני מברך אותם", אמר.

רוברטו מנצ'יני ( צילום: AP Photo/Khalil Hamra )

למרות הניצחון המשכנע, המאמן הדגיש כי הנבחרת עדיין רחוקה מהיעדים שלה. "הניצחון הזה שווה בדיוק כמו ההפסד לבלגיה. הוא לא משנה דבר. מה שבאמת חשוב הוא שהשחקנים הבינו שהם מסוגלים לעשות דברים טובים. יש לנו עוד דרך ארוכה, ועכשיו אנחנו צריכים להתרכז במשחק הבא".