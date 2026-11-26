כרטיס צהוב תלוש ממהלך המשחק הסתיים בהחלפת שופט ובסערה לא קטנה. חנא חטאב הסורי הוחלף אמש (רביעי) בהפסקת המשחק בין אל ג'זירה מאיחוד האמירויות לגול גוהאר האיראנית, במסגרת ליגת האלופות השנייה באסיה (המפעל השני בחשיבותו ביבשת), אחרי שאנשי האורחת האשימו אותו בשכרות.
האירוע התרחש בדקה ה-32, כשחטאב שרק לעבירה במרכז המגרש, אבל הזמין אליו דווקא את שוער אל ג'זירה, ארסין דסטנוגלו, ושלף לעברו צהוב. השוער כלל לא היה מעורב במהלך, והשחקנים מחו על ההחלטה. לאחר כארבע דקות והתייעצות עם השופט הרביעי בוטל הכרטיס. כשנשאל לאחר המשחק מדוע הוזהר, השיב: "לא יודע".
מאמן גול גוהאר, מהדי רחמתי, נשמע צועק: "השופט שיכור". מנהל הקבוצה טען שגם שחקני היריבה הבחינו בהתנהלות חריגה, וסיפר שהאיראנים הודיעו שלא ימשיכו לשחק אם חטאב יישאר בתפקיד. ברשת נטען בהמשך שאנשי שתי הקבוצות ראו אותו שותה אלכוהול לפני המשחק.
בהפסקה הוחלפו התפקידים: השופט הרביעי ניהל את המחצית השנייה, וחטאב המשיך כשופט הרביעי. אל ג'זירה ניצחה 0:1. היום הודיע חטאב שיפרסם את גרסתו לאחר שיתייעץ עם ההתאחדות הסורית, והבהיר שהוא שומר על זכותו לנקוט צעדים משפטיים נגד מי שפגע בשמו.