כרטיס צהוב תלוש ממהלך המשחק הסתיים בהחלפת שופט ובסערה לא קטנה. חנא חטאב הסורי הוחלף אמש (רביעי) בהפסקת המשחק בין אל ג'זירה מאיחוד האמירויות לגול גוהאר האיראנית, במסגרת ליגת האלופות השנייה באסיה (המפעל השני בחשיבותו ביבשת), אחרי שאנשי האורחת האשימו אותו בשכרות.

כרטיס צהוב תלוש ממהלך המשחק הסתיים בהחלפת שופט ובסערה לא קטנה. חנא חטאב הסורי הוחלף אמש (רביעי) בהפסקת המשחק בין אל ג'זירה מאיחוד האמירויות לגול גוהאר האיראנית, במסגרת ליגת האלופות השנייה באסיה (המפעל השני בחשיבותו ביבשת), אחרי שאנשי האורחת האשימו אותו בשכרות.

כרטיס צהוב תלוש ממהלך המשחק הסתיים בהחלפת שופט ובסערה לא קטנה. חנא חטאב הסורי הוחלף אמש (רביעי) בהפסקת המשחק בין אל ג'זירה מאיחוד האמירויות לגול גוהאר האיראנית, במסגרת ליגת האלופות השנייה באסיה (המפעל השני בחשיבותו ביבשת), אחרי שאנשי האורחת האשימו אותו בשכרות.