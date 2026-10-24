האם אנחנו בדרך לרגע היסטורי עבור הכדורגל הישראלי? אוריין גורן בן ה-17 עשוי להיכלל בסגל של ברצלונה לקלאסיקו מול ריאל מדריד מחר (ראשון, 22:00), כך על פי דיווח מסקרן שפורסם הבוקר (שבת) בעיתון "ספורט" הקטלאוני.

לפי הפרסום, הקשר הישראלי, שמשחק בקבוצת המילואים של המועודן, נמצא בתוכניות של האנזי פליק לקראת המפגש היוקרתי בקאמפ נואו, כאשר המאמן הגרמני מתכנן לאפשר לו להתאמן פעם נוספת עם הקבוצה הראשונה ולאחר מכן לכלול אותו בסגל למשחק.

גלריה אוריין גורן ( צילום: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images )

גורן השתתף כבר אתמול באימון הבוגרים לצד שלושה שחקנים נוספים מקבוצת המילואים: אברימה טונקרה, אלכס קמפוס וחמזה עבד אל-כרים. ב"מונדו דפורטיבו" דווח כי הפציעה של דני אולמו, שצפוי להיעדר כחודש, פתחה בפני הקשר הישראלי את האפשרות לקבל זימון למשחק הגדול מול הבלאנקוס. בעוד שבדיווח מאתמול הוגדר גורן כמועמד לסגל, הפרסום החדש ב"ספורט" מצביע על כך שפליק כבר מתכנן לכלול אותו ברשימה.

"מזכיר את פדרי"

בתקשורת הספרדית לא חסכו מחמאות מהכישרון הישראלי. לפי הדיווח ב"ספורט", אנשי הצוות המקצועי של ברצלונה תמימי דעים בנוגע לפוטנציאל של גורן, כאשר סגנון המשחק שלו אף הושווה לזה של פדרי. "המאמנים של המועדון מסכימים כולם שמדובר בכישרון יוצא דופן, עם תנועות ונגיעות גאוניות בכדור שמזכירות את סגנון המשחק של פדרי", נכתב בפרסום, שבו צוין גם כי גורן נחשב לאחד השחקנים הצעירים שפליק נותן בהם אמון.

גם ב"מונדו דפורטיבו" התייחסו לרושם החיובי שהותיר גורן על המאמן הגרמני. על פי העיתון, הישראלי וטונקרה בן ה-16 הרשימו מאוד את פליק במהלך קדם העונה, וכעת קיבלו הזדמנות נוספת להשתלב בהכנות של הקבוצה הבוגרת. אם אכן ייכלל גורן בסגל לקלאסיקו, תהיה זו התקדמות משמעותית נוספת עבור הקשר הצעיר, שעדיין ממתין להזדמנות לערוך את הופעת הבכורה הרשמית שלו בקבוצה הראשונה.

יתן לגורן את ההזדמנות? האנזי פליק ( צילום: JOSE JORDAN / AFP )

גורן, יליד סביון, הצטרף לאקדמיה של ברצלונה ב-2023 ממכבי פתח תקווה, ומאז התקדם במחלקות הנוער של המועדון. בקיץ האחרון השתתף בהכנות של הקבוצה הבוגרת תחת פליק, לפני שחזר לברצלונה אתלטיק, אותה מאמן ז'וליאנו בלטי. העונה הוא משתייך לקבוצת המילואים, וההשתלבות באימוני הבוגרים לקראת אחד המשחקים החשובים ביותר של העונה מעידה על ההערכה שלה הוא זוכה במועדון.