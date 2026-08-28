"איאקס מוכנה למכור את גלוך אבל זה לא רלוונטי - כי הוא לא משחק טוב"

העיתונאי ההולנדי, מייק וארוויי, טוען כי קבוצתו של הקשר הישראלי פתוחה לאפשר לו לעזוב "אם תגיע ההצעה הנכונה עבורו" והוסיף שהסיבה היחידה שזה לא יקרה היא יכולתו הירודה