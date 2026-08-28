פתיחת עונה מתעתעת עוברת על אוסקר גלוך. הוא כבש ארבעה שערים בשני המשחקים הרשמיים הראשונים של איאקס העונה במוקדמות הקונפרנס-ליג נגד וויבודינה, כולל שלושער בגומלין, אך סופסל במרבית המשחקים מאז, ובדקות שקיבל התקשה לבוא לידי ביטוי. במקביל, הקבוצה החתימה את יוליאן בראנדט, שמשחק בעמדה של הישראלי - מה שמעורר עוד סימני שאלה בנוגע למעמדו של גלוך.
כעת, מייק וארוויי, עיתונאי שעובד ב'טלחראף', טוען שאיאקס בהחלט פתוחה לרעיון למכור את גלוך, שהגיע בקול תרועה רמה למועדון בקיץ 2025 תמורת 14.75 מיליון אירו. "לדעתי אם איאקס תקבל הצעה טובה עבור אוסקר גלוך היא תהיה מוכנה למכור אותו", טען וארוויי. "העניין הוא שזה לא רלוונטי כי הוא לא ממש משחק טוב".
גלוך נכנס אתמול כמחליף בדקה ה-60 בניצחון 3:5 של איאקס על סיון בפלייאוף העלייה לקונפרנס-ליג. במשחק הראשון (שהסתיים ב-2:4 להולנדים) הוא פתח בהרכב במצב של 2:2 בידי עבדאללה אוזן הצעיר, שעלה ממחלקת הנוער ומתחרה איתו על אותה משבצת.
בריאיון לפני תחילת העונה הבהיר גלוך כי הוא נחוש להישאר באיאקס ולבסס את מקומו בהרכב. "אני חייב להפוך לשחקן הרכב קבוע - זו העדיפות הראשונה שלי. אני שחקן שתמיד רוצה את הכדור, גם כשהיריב על הגב שלי. אני אף פעם לא מתחבא. אם ארוויח את האמון, הכול יהיה בסדר. אני אופטימי לגבי זה", אמר. בעונת הבכורה שלו רשם גלוך 38 הופעות במדי אייאקס בכל המסגרות, בהן כבש תשעה שערים והוסיף שישה בישולים.