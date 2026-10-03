בחרת פורטוגל תארח מחר (ראשון) את נורבגיה באצטדיון הדרגאו במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות, בניסיון להבטיח את מקומה ברבע הגמר. אלא שגם אחרי הניצחון בדנמרק, הסערה סביב עזיבתו של כריסטיאנו רונאלדו את מחנה הנבחרת ממשיכה להעסיק את המאמן ז'ורזה ז׳סוס, שנדרש לסוגיה במסיבת העיתונאים שערך היום.

"המיקוד חייב להיות בנבחרת, ובמקרה הזה בנורבגיה. אנחנו צריכים לחבר את האנשים לדגל ולמטרה של הנבחרת", אמר ז׳ז׳וס כשנשאל על האפשרות לפיוס עם רונאלדו. "אני לא יכול להתעלם מכריס. הוא סמל של הנבחרת ושל פורטוגל, זה ברור מאוד. אחרי המשחק יהיה מספיק זמן לדבר על זה".

גלריה ז'ורז'ה ז'סוס ( צילום: iselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS )

רונאלדו בן ה-41 עזב את מחנה הנברת ביום רביעי, יום לפני המשחק מול דנמרק, והותיר סימני שאלה בנוגע להמשך דרכו במדים הלאומיים. "בבוא הזמן אספר את האמת לכל העם הפורטוגלי", הבטיח החלוץ לאחר עזיבתו.

ז׳סוס נמנע מלפרט כיצד ניתן יהיה לפתור את המשבר. "אני אתמקד בנבחרת וביריבה. נורבגיה, לדעתי, היא אחת מחמש הנבחרות הטובות באירופה, עם שחקנים מצוינים. אנחנו חייבים להיות מרוכזים", הסביר. "אני יודע מה הבעיה כרגע, אבל לכולנו יהיה זמן לנתח מה עשוי לקרות".

גם כשנשאל על מעמדו ועל תפקידו של רונאלדו כשגריר מונדיאל 2030, המאמן ביקש להחזיר את הדיון למגרש: "אני מבין את השאלות, זה חלק מהמשחק, אבל אנחנו באמת הולכים עכשיו ל-2030? יש עוד ארבע שנים. כדורגל הוא עניין של יום-יום. אין טעם לשנות את הנושא. הבעיה כרגע היא נורבגיה".

נטש את הנבחרת. רונאלדו ( צילום: Johan NILSSON / various sources / AFP )

המאמן קרא לקהל להתייצב מאחורי השחקנים. "התמיכה שאני רוצה היא בנבחרת ובשחקנים, לא בי. אני חלק מהקבוצה, אני המפקד שלה. עוד לפני שהייתי מאמן הנבחרת, הייתי אוהד משוגע ונלהב שלה. הסתכלתי על הדגל ועל המדינה שלי, וזה מה שאני רוצה".