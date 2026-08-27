אחרי שהושלמה תמונת העולות, הגרלת שלב הליגה של ליגת האלופות לעונת 2026/27 נערכת בשעה זו במונאקו. 36 קבוצות ישתתפו בשלב הליגה, לאחר ש-29 קיבלו כרטיס ישיר ושבע נוספות העפילו דרך המוקדמות.
הפועל באר-שבע לא תהיה שם, אלא דווקא סבאח האזרית, שהשלימה מהפך דרמטי מול האלופה הישראלית והעפילה לראשונה לצ'מפיונס. גם לאסק לינץ האוסטרית הרשימה כשמחקה פיגור 3:0 מול סלטיק, ניצחה 1:5 בגומלין ותהיה בהגרלה.
36 הקבוצות חולקו לארבעה דרגים, תשע קבוצות בכל דרג. כל קבוצה תקבל שמונה יריבות שונות - שתיים מכל דרג, אחת בבית ואחת בחוץ. קבוצות מאותה מדינה לא יכולות להיפגש בשלב הזה.
שמונה הקבוצות שיסיימו בראש הטבלה יעפילו ישירות לשמינית הגמר. המדורגות 9 עד 24 יתמודדו בפלייאוף על שמונת הכרטיסים הנותרים לשמינית, בעוד הקבוצות שיסיימו במקומות 25 עד 36 יודחו מאירופה. שלב הליגה ייפתח ב-8 בספטמבר ויסתיים ב-27 בינואר 2027. משחק הגמר ייערך ב-5 ביוני במדריד.
הדרגים
דרג 1: פריז סן ז'רמן, באיירן מינכן, ריאל מדריד, ליברפול, אינטר, מנצ'סטר סיטי, ארסנל, ברצלונה, אתלטיקו מדריד.
דרג 2: דורטמונד, רומא, ספורטינג, אסטון וילה, פורטו, מנצ'סטר יונייטד, קלאב ברוז', ריאל בטיס, פ.ס.וו איינדהובן.
דרג 3: פיינורד, ליל, בודה/גלימט, נאפולי, לייפציג, ויאריאל, פנרבחצ'ה, שחטאר דונייצק, גלאטסראיי.
דרג 4: סלביה פראג, סלובן ברטיסלבה, שטוטגרט, א.א.ק אתונה, לאסק, קומו, לאנס, ויקינג, סבאח.