, הגרלת שלב הליגה של ליגת האלופות לעונת 2026/27 נערכת בשעה זו במונאקו. 36 קבוצות ישתתפו בשלב הליגה, לאחר ש-29 קיבלו כרטיס ישיר ושבע נוספות העפילו דרך המוקדמות.

, הגרלת שלב הליגה של ליגת האלופות לעונת 2026/27 נערכת בשעה זו במונאקו. 36 קבוצות ישתתפו בשלב הליגה, לאחר ש-29 קיבלו כרטיס ישיר ושבע נוספות העפילו דרך המוקדמות.