רגע לפני המפגשים הנוצצים נגד פ.ס.ז' וריאל מדריד, ברצלונה סיפקה אמש (שבת) הופעה משוגעת עם ניצחון 2:5 על ריאל בטיס. אחרי תשעה מחזורים בלה ליגה, האלופה הספרדית שומרת על מאזן מושלם (27 נקודות מ-27) - שיא היסטורי של המועדון, ונראה שיהיה קשה מאוד לעצור אותה.
לצד שערים של רודרי (41, כיבוש בכורה), גבריאל חסוס (51) אריק גרסייה (62) ודני אולמו (81), שוב לאמין ימאל (10) להט עם שער מהסרטים ובישול. בתווך, שער שוויון נהדר של בטיס נפסל אחרי התערבות ה-VAR ופאקונדו ברנל הורחק באדום אחרי שנגח בימאל, שלרגע הסתכן בהרחקה ואי הופעה בקלאסיקו אבל ספג צהוב בלבד. מה יש לומר, ערב מושלם באצטדיון לה קרטוחה בסביליה. ראפיניה, אגב, זכה בכלל למנוחה ועלה מהספסל ל-20 דקות בלבד.
"ימאל, עם שער אדיר, סיפק עוד הופעת ענק שמחזקת את מעמדו כשחקן הטוב בעולם", כתב ג'ורדי בטאייה מ"מונדו דפורטיבו" הקטלאני.
"זה היה משחק אינטנסיבי מאוד, מדהים עבור כל מי שאוהב כדורגל", אמר בסיום המאמן האנזי פליק. "השער של לאמין, שהעלה אותנו ליתרון, היה יוצא דופן. מבחינתי, הוא כרגע השחקן הטוב בעולם. אני שמח מאוד מהיכולת שלו. הגישה שלו מדהימה, וכשהוא נמצא במאה אחוז, היכולת שלו יוצאת מן הכלל".
על השיא בלה ליגה: "זה נחמד, אבל אנחנו רוצים להשיג דברים גדולים. אנחנו מתמקדים בפרטים הקטנים ובהמשך הניצחונות. אנחנו אפילו לא מסתכלים על השיאים, אלא מתרכזים בהמשך הדרך עד הסוף".
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