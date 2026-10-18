. אחרי תשעה מחזורים בלה ליגה, האלופה הספרדית שומרת על מאזן מושלם (27 נקודות מ-27) - שיא היסטורי של המועדון, ונראה שיהיה קשה מאוד לעצור אותה.

. אחרי תשעה מחזורים בלה ליגה, האלופה הספרדית שומרת על מאזן מושלם (27 נקודות מ-27) - שיא היסטורי של המועדון, ונראה שיהיה קשה מאוד לעצור אותה.

לצד שערים של רודרי (41, כיבוש בכורה), גבריאל חסוס (51) אריק גרסייה (62) ודני אולמו (81), שוב לאמין ימאל (10) להט עם שער מהסרטים ובישול. בתווך, שער שוויון נהדר של בטיס נפסל אחרי התערבות ה-VAR ופאקונדו ברנל הורחק באדום אחרי שנגח בימאל, שלרגע הסתכן בהרחקה ואי הופעה בקלאסיקו אבל ספג צהוב בלבד. מה יש לומר, ערב מושלם באצטדיון לה קרטוחה בסביליה. ראפיניה, אגב, זכה בכלל למנוחה ועלה מהספסל ל-20 דקות בלבד.

לצד שערים של רודרי (41, כיבוש בכורה), גבריאל חסוס (51) אריק גרסייה (62) ודני אולמו (81), שוב לאמין ימאל (10) להט עם שער מהסרטים ובישול. בתווך, שער שוויון נהדר של בטיס נפסל אחרי התערבות ה-VAR ופאקונדו ברנל הורחק באדום אחרי שנגח בימאל, שלרגע הסתכן בהרחקה ואי הופעה בקלאסיקו אבל ספג צהוב בלבד. מה יש לומר, ערב מושלם באצטדיון לה קרטוחה בסביליה. ראפיניה, אגב, זכה בכלל למנוחה ועלה מהספסל ל-20 דקות בלבד.

לצד שערים של רודרי (41, כיבוש בכורה), גבריאל חסוס (51) אריק גרסייה (62) ודני אולמו (81), שוב לאמין ימאל (10) להט עם שער מהסרטים ובישול. בתווך, שער שוויון נהדר של בטיס נפסל אחרי התערבות ה-VAR ופאקונדו ברנל הורחק באדום אחרי שנגח בימאל, שלרגע הסתכן בהרחקה ואי הופעה בקלאסיקו אבל ספג צהוב בלבד. מה יש לומר, ערב מושלם באצטדיון לה קרטוחה בסביליה. ראפיניה, אגב, זכה בכלל למנוחה ועלה מהספסל ל-20 דקות בלבד.