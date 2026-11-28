על הנייר ולפי טבלת הפרמייר־ליג, מדובר במשחק העונה הראשון. המוליכה נגד המקום השלישי. שני האריות של הכדורגל האנגלי. שש נקודות בלבד בין השתיים. האלופה המכהנת נגד מי שרוצה להוכיח שהיא מסוגלת להתחרות על התואר גם בעידן שאחרי פפ גווארדיולה.

אבל לפעמים הטבלה משקרת. בין ארסנל למנצ'סטר סיטי פעורה כרגע תהום ברוחב של אוקיינוס. התותחנים כבר שילמו שכר דירה על הפסגה לשבועות הקרובים, והם כמעט יהירים מרוב ביטחון עצמי. סיטי פתחה את הליגה עם שבעה ניצחונות רצופים. מאז היא רשמה שלושה הפסדים ותיקו.

גלריה מנצ'סטר סיטי ( צילום: Getty Images/ Ben Roberts Photo- )

המשבר הזה חורג מגבולות המגרש. אי אפשר להסביר אותו רק בכושר ירוד, בהיעדר קבוצתיות, בחוסר משמעת או בכישלון של צוות המאמנים ביישום השיטה. נראה שיש פה משהו עמוק בהרבה. "השחקנים שלנו משחקים כמו אנשים שיודעים שהמוות מגיע, זו רק שאלה של מתי", כתב טוני, אוהד סיטי, באחד הצ'אטים של האוהדים. עד לא מזמן, בכל חלון העברות נקשרו למועדון שמות של מיטב הכדורגלנים באירופה. בשבועות האחרונים עיקר הספקולציות נוגעות דווקא לעתידו של ארלינג הולאנד, הכוכב הגדול ביותר של הקבוצה. החלוץ הנורווגי פתח את העונה בקצב כיבושים מסחרר, אבל לאחרונה גם הוא מתקשה למצוא את הרשת.

הרגע שבו נחשף היקף ההאשמות נגד סיטי היה הרגע שבו הטיטאניק פגשה בקרחון. אוניית הפאר נוטה על צידה, תכף יגיע הרגע המכריע. השחקנים יודעים את זה. מי שיכול כבר מחפש אלטרנטיבה. בארבעת מחזורי הליגה האחרונים צברה הקבוצה נקודה אחת בלבד, בדיוק כמו קריסטל פאלאס, נועלת הטבלה.

"אני מפחד ממה שיקרה ביום ראשון באצטדיון האמירויות", כתב אותו טוני, "השחקנים שלנו נראים במשחקים האחרונים כאילו שיש להם משקולות על הכתפיים. ארסנל עוד לא איבדה נקודה בבית העונה. לכאן או לכאן, זה הרבה יותר מסתם משחק". ברשתות החברתיות היו גם מי שהביעו תקווה שהמפגש לא יסתיים בתוצאה גרועה מזו שנרשמה במגן הקהילה בקיץ. אז זה נגמר ב־0:3 לארסנל.

קובעת עובדות

סיכויי האליפות של ארסנל מוערכים ב־76.7 אחוז. לסיטי נותנים 9.1 אחוזים בלבד. הפסד שיגדיל את הפער לתשע נקודות עלול לזרוק אותה מחוץ למרוץ עוד לפני שהליגה חגגה שליש דרך.

מאוריסיו פוצ'טינו ( צילום: Getty Images/ Carl Recine )

ארסנל של מיקל ארטטה חזרה להיות מכונה יציבה, יעילה, מאורגנת וממושמעת טקטית. היא לא רודפת אחרי רגעי שיא ביוטיוב או בתוכניות סיכום המחזור. זה לא הדי־אן־איי שלה. תחושת העליונות שלה לא נובעת רק מהאמונה ביכולותיה ומההישגים של העונה שעברה, אלא גם ממה שהיא רואה כשהיא מסתכלת על המתחרות העיקריות שלה: הופעות גדולות שמתחלפות מהר מדי בבינוניות. במקום לשים רגל לארסנל, היריבות שלה עסוקות בלשים רגל לעצמן.

בין 2018 ל־2023 הפסידו התותחנים בכל המפגשים שלהם עם סיטי בלונדון. מאז הם לא נוצחו בבירת אנגליה על ידה. אחרי חמישה ניצחונות בחמישה משחקי בית בליגה, ארסנל כבר לא סובלת מתחושת נחיתות מול האורחת ממנצ'סטר. היא מסתכלת לה בלבן של העיניים. שלוש נקודות הערב, וכל הלחץ עובר לצד השני.

המאזן הזה לא מספר איזה סיפור רומנטי על חילופי שלטון בכדורגל האנגלי. זה התכלס של העבודה של ארטטה בשנים האחרונות: ארסנל קובעת עובדות בשטח. היא נראית בלתי פגיעה, בעוד סיטי מגיעה במודוס של בקרת נזקים.

סגנית האלופה תעלה על הדשא בידיעה שהיא רחוקה סנוקרת אחת מנוקאאוט. סגל המיליונרים שלה יצטרך להצטייד בסופר־אופי ולהוכיח לאוהדים, לבעלים, לצוות האימון ובעיקר לעצמם שהם לא שכירי חרב. שאכפת להם מהסמל על החזה. המשימה שלהם היא לא רק לצמצם את הפער לשלוש נקודות ולקלקל לארסנל את המאזן הביתי המושלם. הם ישחקו על הכבוד שלהם, על ואלס אחרון באולם הריקודים המפואר, רגע לפני שהספינה טובעת.

אבל לא מדובר בקרב שיוכרע על ספת הפסיכולוג. אוהדים רבים באיתיחאד ציפו שאנזו מארסקה, האיש שירש את גווארדיולה על הקווים, יהיה שכפול של המצליחן הספרדי. הוא שימש כעוזרו, הוא מאמין בפילוסופיית הכדורגל שלו, והוא אפילו דומה לו מבחינה חיצונית.

מרסקה והשחקנים שלו פתחו את העונה על זריקות אדרנלין. בשבועות האחרונים הם נכנסו לשגרה. שניים מהיסודות של שיטת גווארדיולה – לחץ על פני כל המגרש, בעיקר אחרי איבוד כדור, ובניית ההתקפות מאחור – לא ממש עובדים. השחקנים זקוקים להשראה, למישהו שיחשמל אותם מקו האורך.

הם מחפשים את פפ ומוצאים גרסה דהויה שלו. מבחינת רבים מהם, הספרדי ידע לקפוץ בזמן מהספינה. הוא נהנה מרנסנס מקצועי שנמשך עשור, ולא יצטרך לשאת בתוצאותיו המעשיות של העונש, אם יוטל. הוא כבר לא נדרש לעבוד בצל הפרשה הכבדה הזאת.

מבחינת מצבת הפצועים, ארסנל נמצאת בעמדת נחיתות. בוקאיו סאקה ומרטין סובימנדי ימשיכו להיעדר, אבל כאב הראש הגדול של ארטטה הוא דווקא בין הקורות: דויד ראיה, השוער הספרדי, נפגע בכתפו בשבת שעברה ונמצא בספק. בלעדיו, ההגנה של התותחנים חשופה הרבה יותר. ייתכן שהמוליכה תיאלץ לקחת יותר סיכונים בחלק הקדמי ולחפש את ההכרעה דרך ההתקפה. קיימת אפילו אפשרות שהערב, במשחק של ארסנל, ישתלב חלקיק של הנאה ובידור ספורטיבי.

הביזיון של פוצ'טינו

זה לא שבצד השני של העיר המצב טוב יותר: מנצ'סטר יונייטד התבזתה אתמול במשחקו הראשון באולד טראפורד של מאוריסיו פוצ'טינו, כשהובסה 4:0 על ידי ברנטפורד, ממש כמו ההפסד בליברפול בבכורה של המנג'ר הארגנטינאי. באמצע הוא השיג 2:2 מול ספורטינג ליסבון בליגת האלופות, לא הפתיחה שחלמו עליה במועדון. הוא המאמן הראשון בתולדות יונייטד שספג עשרה שערים בשלושת משחקיו הראשונים.