לפני עשר שנים בדיוק הפועל באר-שבע הייתה קרובה להשלים קאמבק גדול מול סלטיק, כשלאחר הפסד 5:2 במשחק הראשון היא ניצחה 0:2 ואף החמיצה פנדל - אך לא הצליחה להפוך ולעלות לליגת האלופות. אתמול (שלישי) הדרומיים שוב חוו שברון לב ולא עלו למפעל הבכיר ביבשת, אך גם הסקוטים עברו מפלה, כשהפעם יתרון 0:3 על לאסק לינץ מהמשחק הראשון לא הספיק להם בדרך לתבוסה 5:1 באוסטריה בתום הארכה והדחה משפילה מהצ'מפיונס.

מה שעוד יותר ממחיש את המפלה של סלטיק, זו העובדה שהם כבר הובילו 0:1 באוסטריה והיו ביתרון 0:4 בסיכום שני המשחקים, אך ספגו רביעייה במהלך 90 הדקות ועוד אחד בהארכה. כלומר, הם איבדו יתרון 0:4 והפסידו 5:4 בסיכום הכללי.

שחקני סלטיק המומים ( צילום: REUTERS/Leonhard Foeger )

התקשורת הבריטית לא ריחמה על סלטיק, וקטלה את מרטין אוניל ושחקניו. ב'סאן' כתבו כי היכולת שגילתה הקבוצה הייתה "מביכה ופתטית".

שחקן העבר של הקבוצה והפרשן, סטיליאן פטרוב הבולגרי, טען כי "כולם אשמים" וכי "קבוצה גדולה כמו סלטיק צריכה לשמור על יתרון משמעותי כמו שהיה לה". ניל לנון, שגם שיחק וגם אימן בעבר את הירוקים-לבנים, וכיום משמש כפרשן, הוסיף: "לאסק פירקה את סלטיק. זה היה יכול להיגמר בתבוסה גבוהה הרבה יותר".

אוניל לקח את האשמה עליו: "אין ספק שאני אחראי למה שקרה. כשאימנתי ב-2003 הפסדנו בגמר גביע אופ"א ולקח לי הרבה זמן להתגבר על זה, אבל מה שקרה הפעם היה מאכזב מאוד. זה היה משחק שהיינו חייבים לדעת לנצח בו. תכננו להעפיל ושיגיעו שחקנים חדשים, אבל עכשיו זה כבר לא יקרה".