למרות שספג את הכרטיס הצהוב החמישי שלו העונה, לאו מסי יוכל לשחק במפגש החשוב של אינטר מיאמי מול ניו אינגלנד רבולושן בלילה שבין ראשון לשני (2:00 שעון ישראל) . הסיבה: סעיף מיוחד בתקנון ה-MLS שמעניק לשחקנים "הנחה" על צבירת כרטיסים צהובים בעקבות רצף משחקים ללא עבירות משמעת.

מסי ספג שלשום כרטיס צהוב בדקה ה-44 ב-2:2 מול סינסינטי. אלא שלמרות שהגיע לחמישה כרטיסים צהובים העונה, הוא לא ייענש בהרחקה, לאחר שניצל את מנגנון "תמריץ ההתנהגות הטובה" של הליגה.

גלריה ישחק במשחק הקרוב. מסי ( צילום: Brett Davis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

על פי תקנון ה-MLS, שחקן שמשלים חמישה משחקים רצופים ללא כרטיס צהוב, כרטיס אדום או עונש משמעתי נוסף, זוכה להפחתה של כרטיס צהוב אחד. ההטבה יכולה להינתן עד שלוש פעמים במהלך העונה הסדירה. מסי אכן השלים רצף של יותר מחמישה משחקים ללא כרטיס צהוב, ולכן אחד הכרטיסים הקודמים שלו נמחק ממאזן הצבירה.

הבשורה מגיעה בעיתוי חשוב עבור אינטר מיאמי. הקבוצה ירדה למקום השלישי במזרח בעקבות התיקו מול סינסינטי, והיא נמצאת במרחק שתי נקודות בלבד מניו אינגלנד, שתארח אותה בלילה בין ראשון לשני. שתי הקבוצות כבר הבטיחו את מקומן בפלייאוף של 2026, אך המשחק עשוי להכריע את המאבק על כרטיס אוטומטי לליגת האלופות של צפון ומרכז אמריקה (קונקאקאף).

ממתין ל"פרעוש". תורג'מן ( צילום: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בניו אינגלנד מככב בשבועות האחרונים דור תורג'מן, לו יש חמישה שערים בארבעת משחקיו האחרונים. שלשום כבש צמד ב-2:3 הדרמטי מול ניו יורק רד בולס. ישראלי נוסף המשחק בניו אינגלנד הוא עיליי פיינגולד.