מכה קשה לבאיירן מינכן: הארי קיין, זוכה כדור הזהב, סובל מקרע ברצועה בקרסול השמאלי וצפוי להיעדר מהמגרשים כשלושה חודשים. החלוץ האנגלי נפצע במהלך המחצית הראשונה של המשחק מול קלן , שהסתיים ב-1:1, ולאחר שעבר בדיקות רפואיות הודיע המועדון כי הוא ייאלץ להסתדר בלעדיו בתקופה הקרובה.

קיין בן ה-33 נפגע בדקה ה-20, לאחר שניסה להגיע לכדור רוחב שהוסט על ידי מייקל אוליסה. בלם קלן, יואל שמיד, הקדים אותו לכדור ופגע ברגלו השמאלית במהלך ניסיון ההרחקה. החלוץ נותר על הדשא כשהוא אוחז ברגלו, ולאחר מכן ירד מהמגרש כשהוא מדדה לצד אנשי הצוות הרפואי.

בשורה רעה מאוד לבווארים. הארי קיין ( צילום: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP )

לפי הדיווח ב"גול", המנהל הספורטיבי של באיירן, מקס אברל, מעריך כי קיין ייעדר כשלושה חודשים. מדובר באובדן משמעותי במיוחד עבור הקבוצה של וינסנט קומפני, כאשר קיין ואוליסה אחראים יחד ל-41 אחוזים משערי הקבוצה העונה. גם הצרפתי נפגע במשחק מול קלן והוחלף במחצית בשל חבלה בכף הרגל.

"אלה שחקנים ברמה עולמית, אי אפשר להחליף אותם, אבל יש לנו את המנטליות ואנחנו חייבים להראות אותה עכשיו", אמר קומפני לאחר המשחק. המאמן הוסיף כי הוא מצפה משחקנים שעדיין אינם רגילים ללחץ במועדון כמו באיירן לספק הופעות יוצאות דופן, והדגיש כי הקבוצה תנסה להפוך את המצב הקשה ליתרון.

הפציעה של קיין מגיעה בתקופה עמוסה במיוחד, ועלולה להשפיע גם על המשך העונה האירופית שלו. החלוץ צפוי להחמיץ את ארבעת משחקיה הנותרים של באיירן בשלב הליגה של ליגת האלופות, והוא נמצא במרוץ נגד הזמן כדי להיות כשיר לפתיחת שלבי הנוקאאוט בפברואר.