כמו כל אוהד, עיתונאי או ארגנטינאי רנדולמי שהתראיין לתקשורת ביממה האחרונה על הפרידה ממנו, מסי התקשה לעצור את הדמעות כבר בדרך לאצטדיו, כשראה את ההמון עושים את דרכם למונומנטל בבואנוס איירס. באצטדיון עצמו המתין לו חדר הלבשה שעוצב במיוחד לכבודו, כשאשתו אנטונלה ושלושת ילדיו התמקמו ביציע. גם בחימום, התקשה הפרעוש להתאפק, נוכח התשואות האדירות והודה לאוהדים בארבע פינות האצטדיון.

כמו כל אוהד, עיתונאי או ארגנטינאי רנדולמי שהתראיין לתקשורת ביממה האחרונה על הפרידה ממנו, מסי התקשה לעצור את הדמעות כבר בדרך לאצטדיו, כשראה את ההמון עושים את דרכם למונומנטל בבואנוס איירס. באצטדיון עצמו המתין לו חדר הלבשה שעוצב במיוחד לכבודו, כשאשתו אנטונלה ושלושת ילדיו התמקמו ביציע. גם בחימום, התקשה הפרעוש להתאפק, נוכח התשואות האדירות והודה לאוהדים בארבע פינות האצטדיון.

כמו כל אוהד, עיתונאי או ארגנטינאי רנדולמי שהתראיין לתקשורת ביממה האחרונה על הפרידה ממנו, מסי התקשה לעצור את הדמעות כבר בדרך לאצטדיו, כשראה את ההמון עושים את דרכם למונומנטל בבואנוס איירס. באצטדיון עצמו המתין לו חדר הלבשה שעוצב במיוחד לכבודו, כשאשתו אנטונלה ושלושת ילדיו התמקמו ביציע. גם בחימום, התקשה הפרעוש להתאפק, נוכח התשואות האדירות והודה לאוהדים בארבע פינות האצטדיון.