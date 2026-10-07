דמעות, הרבה דמות נשפכו הלילה (בין שלישי לרביעי) באצטדיון מונומנטל ובדרך אליו: ארגנטינה נפרדה לאו מסי, כשהילד מרוסאריו ערך את הופעתו האחרונה במדי הנבחרת לעיני 80 אלף אוהדים, וסיפק פרידה מושלמת עם שער (ה-126 בקריירה) ושני בישולים ב-0:3 במשחק הראווה מול נבחרת בנין.
כמו כל אוהד, עיתונאי או ארגנטינאי רנדולמי שהתראיין לתקשורת ביממה האחרונה על הפרידה ממנו, מסי התקשה לעצור את הדמעות כבר בדרך לאצטדיו, כשראה את ההמון עושים את דרכם למונומנטל בבואנוס איירס. באצטדיון עצמו המתין לו חדר הלבשה שעוצב במיוחד לכבודו, כשאשתו אנטונלה ושלושת ילדיו התמקמו ביציע. גם בחימום, התקשה הפרעוש להתאפק, נוכח התשואות האדירות והודה לאוהדים בארבע פינות האצטדיון.
לפני המשחק הוצגה במרכז המגרש חולצתו עם המספר 10 והמילה "גרסיאס". במהלך ההמנון עמד לצד ילדיו, אך שוב נכנע לרגש והתקשה לשיר. גם ליונל סקאלוני דמע, ברגע שהחזיר את מסי לזיכרונות הילדות ברוסאריו ולסבתו סיליה.
"זו הייתה עבורי גאווה עצומה לייצג את הנבחרת וללבוש את החולצה הזו במשך יותר מ-20 שנה", סיכם מסי בנאום האחרון כשחקן נבחרת ארגנטינה. "גם ברגעים הקשים ביותר שעברנו - ושעברתי אני באופן אישי - מעולם לא הפסקתי להילחם ומעולם לא הפסקתי להתייצב כאן. ההבנה שלא אגיע לכאן יותר תהיה כואבת מאוד. אני נשבע שאני לא רוצה שזה ייגמר, הייתי רוצה לשחק כל חיי, כי לשחק בנבחרת ארגנטינה זה הדבר היפה ביותר שיכול לקרות לך. כעת אני כאן, ביום העצוב ביותר בקריירה שלי - היום שבו עליי להיפרד מהנבחרת ומכולכם. אבל מעתה אהיה בצד ההוא (עם האוהדים), ואעודד את כל הבחורים ואת כל מי שיצטרף לנבחרת. תמיד מאוחדים".
והיה גם משחק. הכוכב בן ה-39 היה מעורב כמעט בכל רגע משמעותי בו. כבר בדקה השביעית הוא רשם את הבעיטה הראשונה של ארגנטינה למסגרת, ובדקה ה-10 המשחק הופסק כדי לאפשר לקהל להעניק לו סטנדינג אוביישן ממושך.
בנין, מצדה, לא נבהלה מהמעמד והייתה קרובה להדהים במחצית הראשונה. אייגון טוסין וג'וניור אולייטן החמיצו הזדמנויות טובות, בעוד מסי התקשה למצוא שטחים מול ההגנה הצפופה. בעיטה חופשית מסובבת שלו כמעט הפתיעה את השוער מרסל דנדז'ינו, וגם וולה שלו לאחר הגבהה של לאוטרו מרטינס חלף סמוך לקורה.
דווקא אחרי ההפסקה ארגנטינה ומסי השתחררו. בדקה ה-48 הגביה מסי קרן מושלם לניקולאס אוטמנדי, שכבש בוולה מרהיב והעלה את המארחת ל-0:1. בכך הגיע מסי ל-69 בישולים במדי הנבחרת. כעבור דקות ספורות הוא כבר הוסיף את ה-70, כשבישל לניקו פאס, שנכנס כמחליף זמן קצר קודם לכן וסובב כדור נהדר לרשת. בדקה ה-74 מסי השלים את החגיגה בעצמו, כשכבש מהנקודה הלבנה לאחר שאגוסטין ג'אי הופל ברחבה.
מסי אמנם עוד הספיק להחמיץ מצב של שער בטוח, אך ארגנטינה שמרה על ה-0:3 ורשמה משחק 11 ברציפות ללא הפסד בביתה. עבור מסי, זו הייתה דרך מושלמת להיפרד מהנבחרת.
לא רק 126 שערים
המספרים של מסי בנבחרת חורגים הרבה מעבר לשיא הכיבושים. הוא השתתף בשישה מונדיאלים, מ-2006 ועד 2026, הגיע לשלושה גמרים וכבש 21 שערים בגביע העולם. בקופה אמריקה הוא מחזיק בשיא של 39 הופעות, שנפרשו על פני שבע מהדורות של הטורניר.
גם בדרך היו הישגים יוצאי דופן. במונדיאל 2022 הפך לשחקן הראשון שזוכה פעמיים בכדור הזהב של הטורניר, המוענק למצטיין, אחרי שקיבל אותו גם ב-2014. כמה חודשים לפני הזכייה בקטאר, במשחק ידידות מול אסטוניה, כבש לבדו את כל השערים בניצחון 0:5 של ארגנטינה.
למעשה, את התארים הראשונים בכחול־לבן השיג עוד הרבה לפני ההצלחות בנבחרת הבוגרת. ב-2005 הוביל את ארגנטינה לזכייה במונדיאל עד גיל 20, סיים כמלך השערים עם שישה ונבחר לשחקן המצטיין. שלוש שנים לאחר מכן זכה במדליית הזהב האולימפית בבייג'ינג, לצד שחקנים כמו סרחיו אגוארו, אנחל די מריה וחואן רומן ריקלמה. עכשיו הוא נפרד ממדי התכלת-לבן, ויתרכז בקריירה באינטר מיאמי.