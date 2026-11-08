אוסקר גלוך עשה היום (ראשון) את שלו כדי להעלות את אייאקס למקום הראשון בליגה ההולנדית. הקשר הישראלי בישל את שני השערים של קבוצתו במשחק החוץ מול טוונטה במחזור ה-12, אבל היתרון שהעניק לה לא הספיק. המארחת חזרה מפיגור כפול באנסחדה, וּואוט וחהורסט קבע 2:2 בדקה ה-95 והשאיר את אייאקס עם 25 נקודות.