אוסקר גלוך עשה היום (ראשון) את שלו כדי להעלות את אייאקס למקום הראשון בליגה ההולנדית. הקשר הישראלי בישל את שני השערים של קבוצתו במשחק החוץ מול טוונטה במחזור ה-12, אבל היתרון שהעניק לה לא הספיק. המארחת חזרה מפיגור כפול באנסחדה, וּואוט וחהורסט קבע 2:2 בדקה ה-95 והשאיר את אייאקס עם 25 נקודות.
שלושה ימים אחרי שכבש ובישל פעמיים ב-1:6 על מיטיולן בקונפרנס ליג, גלוך נזקק לשלוש דקות בלבד כדי לרשום בישול נוסף. הישראלי קיבל את הכדור משמאל והגביה ברגל ימין לטולו ארוקודארה, שנגח פנימה. גם ההזדמנות הבאה של אייאקס הגיעה מאותו צד, אלא שהפעם מוקיו בעט מתוך הרחבה מעל השער (19).
הבישול השני הגיע בדקה ה-66. גלוך חטף כדור ומצא את המחליף ריאן בונידה, ששלח בעיטה שטוחה מחוץ לרחבה לרשת. לטוונטה, ששיחקה ללא סתיו למקין הפצוע, לקח שתי דקות בלבד לצמק. כדור קרן פגע בווחהורסט ומשם בבלם אייאקס יאנסה, שלחובתו נרשם שער עצמי (68).
גלוך ירד לספסל בדקה ה-87 כשאייאקס עדיין ביתרון. בתוספת הזמן טוונטה קיבלה פנדל. ואוט וחהורסט לחץ את ידו של מארק־אנדרה טר שטגן לפני הבעיטה, הכניע אותו (90+5) ומנע מאייאקס לנצל את ה-5:3 של המוליכה פיינורד בהירנביין.
בליגה הספרדית, אלצ'ה הפסידה 2:0 לבטיס. רוי רביבו פתח בהרכב אלצ'ה והוחלף בדקה ה-78 כשהתוצאה עדיין הייתה 0:0. שלוש דקות אחרי שהמגן הישראלי ירד לספסל, רודריגו ריקלמה העלה את בטיס ליתרון בבעיטה חזקה (81). מארק ברטרה נגח פנימה (89) וקבע 0:2. אלצ'ה ספגה הפסד שני ברציפות בלי לכבוש ונותרה מתחת לקו האדום, במקום ה-18 עם 10 נקודות. בטיס רביעית עם 26 נקודות.
פורסם לראשונה: 17:42, 08.11.26