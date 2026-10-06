צרפת סיפקה אמש (שני) הצהרה עם 1:4 גדול על בלגיה בליגת האומות, במשחק שבו זינדין זידאן הוכיח פעם נוספת את יכולתו לשנות את המשחק באמצעות החילופים. מייקל אוליסה עלה בדקה ה-60 והיה מהגורמים המרכזיים לשינוי המומנטום, כשכבש צמד ובישל לריאן שרקי בדרך לניצחון המרשים.

צרפת סיפקה אמש (שני) הצהרה עם 1:4 גדול על בלגיה בליגת האומות, במשחק שבו זינדין זידאן הוכיח פעם נוספת את יכולתו לשנות את המשחק באמצעות החילופים. מייקל אוליסה עלה בדקה ה-60 והיה מהגורמים המרכזיים לשינוי המומנטום, כשכבש צמד ובישל לריאן שרקי בדרך לניצחון המרשים.

צרפת סיפקה אמש (שני) הצהרה עם 1:4 גדול על בלגיה בליגת האומות, במשחק שבו זינדין זידאן הוכיח פעם נוספת את יכולתו לשנות את המשחק באמצעות החילופים. מייקל אוליסה עלה בדקה ה-60 והיה מהגורמים המרכזיים לשינוי המומנטום, כשכבש צמד ובישל לריאן שרקי בדרך לניצחון המרשים.