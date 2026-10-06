צרפת סיפקה אמש (שני) הצהרה עם 1:4 גדול על בלגיה בליגת האומות, במשחק שבו זינדין זידאן הוכיח פעם נוספת את יכולתו לשנות את המשחק באמצעות החילופים. מייקל אוליסה עלה בדקה ה-60 והיה מהגורמים המרכזיים לשינוי המומנטום, כשכבש צמד ובישל לריאן שרקי בדרך לניצחון המרשים.
מי ששוב התקשה לבלוט היה עוסמאן דמבלה. זוכה כדור הזהב של 2025, שענד את סרט הקפטן בהיעדרו של קיליאן אמבאפה, הוחלף אחרי שעה ולא הצליח לכבוש בארבעת משחקיו של זידאן כמאמן הנבחרת. למרות הביקורת, המאמן הצרפתי התעקש לגבות אותו: "חשבתי שעוסמאן היה טוב מאוד, במיוחד בתחילת המשחק וגם בתחילת המחצית השנייה. הוא היה מאוד דינמי באגף שלו. אין שום בעיה".
זידאן הוסיף: "אנחנו רגילים לראות אותו משחק בכל מקום, והוא טוב בכל עמדה. אני מרוצה ממה שהוא עשה. הוא היה הקפטן שלנו והיה למופת מול כל חבריו לקבוצה. אני שמח".
בעוד דמבלה המשיך לספוג ביקורות בתקשורת הצרפתית, מייקל אוליסה, שנמצא בכושר נהדר, זכה לשבחים. לצד זאת, בתקשורת הצרפתית המשיכו לעסוק בדיווחים לפיהם ישנו סכסוך בין כוכב באיירן מינכן לריאן שרקי. בריאיון לטלוויזיה בסיום המשחק, שחקנה של מנצ'סטר סיטי התייחס לכך: "לא צריך לקחת ברצינות כל מה שנאמר בתקשורת. יש קשר טוב בין כל השחקנים ואנחנו מלוכדים. אפשר גם להרגיש את זה כשאנחנו משחקים".