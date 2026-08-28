אינטר מיאמי החליטה לבצע שינוי על הקווים. המועדון הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) על מינויו של כריסטיאן "קילי" גונסאלס למאמן החדש, במקומו של גיז'רמו הויוס. המאמן הארגנטינאי ינסה לעצור את התקופה הלא פשוטה שעוברת הקבוצה, שנמצאת ברצף של חמישה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות.

גונסאלס ייכנס לתפקיד באופן רשמי לאחר שיקבל את אישורי העבודה הנדרשים בארה"ב. עד להגעתו ולהגעת צוות האימון שלו, הויוס ימשיך לנהל את הקבוצה באופן זמני.

גלריה יאמן לראשונה מחות לארגנטינה. גונסאלס ( צילום: Marcelo Endelli/Getty Images )

המהלך מגיע דווקא כאשר אינטר מיאמי ממוקמת במקום השני במזרח עם 39 נקודות מ-21 משחקים, אך בתקופה האחרונה התקשתה לשמור על היכולת שהציגה בתחילת הקדנציה של הויוס.

המאמן היוצא קיבל את תפקידו בתחילה כמאמן זמני, לאחר שהחליף את חאבייר מסצ'ראנו באפריל, כאשר קודם לכן שימש כמנהל הספורטיבי של המועדון. לאחר מינויו הקבוע בעקבות המונדיאל, הוא פתח את הקדנציה בצורה מצוינת עם מאזן של שישה ניצחונות, תיקו והפסד - 19 נקודות מתוך 24 אפשריות - כשהקבוצה כבשה 26 שערים בשמונת משחקיה הראשונים.

באינטר מיאמי הודו להויוס על התקופה שעבר במועדון. "אינטר מיאמי מבקשת להדגיש ולהודות במיוחד להויוס על המחויבות והמסירות המלאה למועדון, שהודגמו בנכונות שלו לקחת על עצמו את התפקיד בתקופה הזו, שהחלה באפריל האחרון", נמסר.

חבר מביא חבר. מסי ( צילום: CHANDAN KHANNA / AFP )

עבור גונסאלס מדובר במעבר מעניין, לאחר שאימן בשנים האחרונות את רוסאריו סנטרל, אוניון סנטה פה ופלטנסה בארגנטינה. גם לקריירת המשחק שלו יש קשר ישיר לכוכב הגדול של אינטר מיאמי. גונסאלס החל את דרכו ברוסאריו סנטרל ב-1993, עבר שלוש שנים לאחר מכן לאירופה ושיחק בין היתר בוולנסיה ובסראגוסה הספרדיות, וכן באינטר האיטלקית.

היכולת שהפגין במועדונים הללו סידרה לו מקום בנבחרת ארגנטינה, שם שיחק לצד מסי בשנת 2005. השניים היו חברים לסגל בשני משחקי מוקדמות מונדיאל, מול פרו ואורוגוואי.