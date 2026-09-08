לפני כ-13 שנה ניהל ז'וזה מוריניו את משחקו האחרון על הקווים בריאל מדריד במסגרת ליגת האלופות. הערב (שלישי, 22:00) הוא יעלה לבכורה המחודשת שלו כמאמן הבלאנקוס על הבמה המרכזית בכדורגל הקבוצות העולמי, כאשר באופן אירוני, מי שתתייצב מולו היא אקסית אחרת, אינטר - הקבוצה האחרונה שאיתה הניף את הגביע עם האוזניים הגדולות (ב-2010). מאמן היריבה, כריסטיאן קיבו, שיחק אז תחת מוריניו.

מוריניו כבר יודע היטב איך זה מרגיש להניף את גביע ליגת האלופות. הוא עשה זאת עם פורטו ב-2004 ועם אינטר ב-2010. דווקא בריאל מדריד, שבה אימן בין 2010 ל-2013, התואר האירופי הגדול חמק ממנו. בתקופתו במועדון הוא זכה באליפות ספרד ובגביע המלך, אך לא הצליח להביא למדריד את גביע האלופות, אף שהקבוצה הגיעה לשלושה חצאי גמר רצופים במפעל.

גלריה ז'וזה מוריניו ( צילום: Fran Santiago/Getty Images )

בקדנציה הזו, "המיוחד" יקווה להוביל את מי שנחשבת "מלכת המפעל" עם שיא של 15 זכיות להנפה נוספת. אבל לפחות בינתיים, הוא עוד לא מוכן לצאת בהצהרות. זה הגיוני, בהתחשב בעובדה שמדובר בתחילת העונה, במיוחד אחרי שריאל ומוריניו רשמו ביום שישי האחרון את הפסד הבכורה שלהם העונה בליגה הספרדית, 1:0 לבטיס. ובכל זאת, אי אפשר שלא לעסוק בחזרה של המאמן הפורטוגלי לריאל ולמפעל היחיד שבו לא הצליח לזכות יחד איתה.

אם מוריניו יצליח להוסיף זכייה נוספת למאזנו, הוא יצטרף למועדון מצומצם של מאמנים שזכו בתואר שלוש פעמים, לצד פפ גווארדיולה, לואיס אנריקה, זינדין זידאן ובוב פייזלי. אלא שמוריניו עצמו אינו מתייחס לחזרה שלו למדריד כאל ניסיון לתקן את מה שלא הצליח לעשות בקדנציה הראשונה. מבחינתו, התקופה ההיא כבר שייכת להיסטוריה.

"שתי תקופות שונות"

"סיימתי את העבודה שלי כאן ב-2013. זכינו במה שזכינו והפסדנו במה שהפסדנו. נתנו הכול, אבל זה פרק סגור", אמר המאמן. "אין לזה שום קשר לעבר. אלו שתי תקופות שונות בהיסטוריה של ריאל מדריד".

וההבדל אכן משמעותי. כשמוריניו הגיע למדריד ב-2010, הקבוצה התקשתה לעבור את שלב רבע הגמר בליגת האלופות במשך שנים. כיום מדובר במועדון שמגיע כמעט לכל עונה כמי שמסוגל ללכת עד הסוף, ובעשור האחרון הפך את הזכייה בגביע עם האוזניים הגדולות כמעט למסורת.

ז'וזה מוריניו ( צילום: Thomas COEX / AFP )

למרות זאת, השאפתנות של מוריניו נותרה כשהייתה. "אם אתם שואלים אותי אם אני נרגש מהאפשרות לזכות בליגת האלופות עם ריאל מדריד, אז כמובן שכן", אמר. "אבל זה נפרד לחלוטין מהעובדה שלא הצלחתי לעשות זאת בעבר".

כעת הוא מקבל הזדמנות נוספת, והיריבה הראשונה היא דווקא אחת הקבוצות המזוהות ביותר עם הקריירה האירופית שלו. מוריניו הוביל את אינטר לזכייה בליגת האלופות ב-2010, בעונה שהסתיימה גם בטרבל היסטורי עבור המועדון האיטלקי. הפעם הוא יעמוד מולה מהצד השני של המגרש, כשהברנבאו מצפה לראות אם החזרה של "המיוחד" למדריד יכולה להפוך לפרק אירופי נוסף בקריירה יוצאת הדופן שלו. "אני רוצה לנצח", סיכם מוריניו. "לא יהיה זמן לחשוב על דברים מהעבר היפה מאוד".

"יש פה שחקנים שרוצים לעשות היסטוריה"

כאמור, מעבר לקאמבק של מוריניו לליגת האלופות כמאמן ריאל ולצד המפגש הפיקנטי עם האקסית אינטר, המאמן שיעמוד על הקווים מנגד הוא כריסטיאן קיבו - ששיחק תחת הפורטוגלי באותה אינטר ב-2010 וזכה יחד איתו בצ'מפיונס, לצד זכייה באליפות איטליה ובגביע האיטלקי.

במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, קיבו ביקש להימנע מהשוואות בין אינטר הנוכחית לבין הקבוצה שאיתה זכה בטרבל תחת מוריניו ב-2010. "אני אף פעם לא משווה בין קבוצות שונות או בין תקופות שונות", אמר. "הקבוצה הזו מנסה להשיג דברים וכבר עשתה דברים יפים. יש פה שחקנים מצוינים, שרוצים בעצמם לעשות היסטוריה. הם שיחקו בשני גמרים והפסידו בהם (2023 ו-2025), אבל עצם ההגעה לשני גמרים היא אף פעם לא דבר פשוט".

מוריניו עם קיבו באינטר ב-2010 ( צילום: Michael Regan/Getty Images )

בהתייחסו למוריניו וליכולתו להצליח בריאל מדריד, קיבו הדגיש כי המאמן הפורטוגלי יודע היטב כיצד להתמודד עם האתגרים שמציב מועדון בסדר גודל כזה. "תחילת עונה אף פעם לא פשוטה, ועדיין מוקדם", אמר. "יש שחקנים שעדיין צריכים להתרגל למשמעות של לשחק בריאל, וזה אף פעם לא פשוט. הפתיחה שלהם הייתה מאוזנת. הם הפסידו במשחק האחרון, אבל לא בצדק. יש להם מאמן טוב שיודע איך דברים צריכים להיעשות, ושחקנים ברמה הגבוהה ביותר".

קיבו נשאל גם מה למד מהמאמן הפורטוגלי בתקופתם המשותפת. "הוא טוב מאוד בלהסתגל מיד למציאות שבה הוא נמצא ולהעביר את הרעיונות והמנטליות שלו", סיפר. "הוא ווינר, ללא שום ספק. הוא יודע להעביר דברים מסוימים ברגעים מסוימים. מעטים הם כאלה".