העתיד של חוליאן אלבארס הפך לאחת הסוגיות הבוערות ביותר בחלון ההעברות הנוכחי. חלוץ אתלטיקו מדריד מעוניין לעזוב את המועדון ולהצטרף לברצלונה, אך הקבוצה ממדריד מסרבת בכל תוקף לאפשר את המעבר. כעת, כשנותר שבוע בדיוק לנעילת חלון ההעברות, ארסנל ממתינה דרוכה ומנסה לנצל את המבוי הסתום שנוצר.

הסאגה הגיעה לשיא חדש ביום ראשון, כאשר אוהדי אתלטיקו שרקו בוז לאלבארס במהלך משחק הבית מול ויאריאל, שהסתיים ב-2:2. היחסים בין החלוץ לאוהדים הפכו מתוחים מאוד, לאחר שבמהלך הקיץ התברר כי הוא מעוניין לעזוב - ובעיקר להגיע לברצלונה.

גלריה היכן ישחק? אלבארס ( צילום: REUTERS/Thomas Peter )

נשיא אתלטיקו, אנריקה סרסו, ניסה בשבוע שעבר להרגיע את הרוחות והבהיר כי המועדון אינו מתכוון למכור את הכוכב הארגנטינאי. "אני לא יודע אם הוא יתנצל, אבל חוליאן הוא אדם מצוין ואני משוכנע שהוא יחזיר לעצמו את אהבת האוהדים בתוך שני משחקים", אמר.

"אני אמרתי שהוא לא יימכר. הוא השחקן שלנו והוא חלק חשוב מהקבוצה. אנחנו אוהבים שהוא איתנו וחושבים שתהיה לו עונה מצוינת", הוסיף.

קרב עיקש: תיקו 2:2 בין אתלטיקו לויאריאל ( צפו בשריקות הבוז לאלבארס )

אלא שבאתלטיקו לא מסתפקים בהצהרות. במאי פרסם המועדון סדרת פוסטים ברשתות החברתיות שבהם לעג בפומבי למרדף של ברצלונה אחר החלוץ. "אל תאמינו לכל מה שאתם רואים, במיוחד אם זה קשור לבארסה", נכתב באחד הפרסומים, לצד טענה כי המועדון סובל מקמפיין שנועד לפגוע בו ובשחקן.

המחיר של אתלטיקו: 150 מיליון אירו

מי שעוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות היא ארסנל. הקבוצה האנגלית רואה באלבארס את אחת המטרות הגדולות שלה הקיץ, אך במשך רוב חלון ההעברות לא ניסתה לקדם את העסקה באופן משמעותי - בעיקר משום שהייתה מודעת לרצונו של הארגנטינאי להגיע לברצלונה.

כעת, בעקבות ההתפתחויות האחרונות, התמונה עשויה להשתנות. בארסנל יודעים שהסיכוי לצרף את אלבארס עדיין אינו גבוה, בעיקר משום שהשחקן לא הביע עד כה נכונות ברורה לעבור ללונדון. מבחינתו, הבעיה אינה ארסנל עצמה, אלא העובדה שמעבר לאנגליה משמעותו ויתור על חלום ברצלונה.

מחכה בפינה. ארטטה ( צילום: Action Images via Reuters/Peter Cziborra )

בנוסף, אלבארס מודע למגבלות הקשורות לאשרות הכניסה לבריטניה, שעלולות להקשות על בני משפחתו לבקר אותו. המעבר לקטאלוניה הוא היעד שבו הוא מעוניין באמת.

אלא שברצלונה מוכנה לצרף אותו, בעוד שאתלטיקו נחושה שלא למכור לה את השחקן. לכן, אם אלבארס אכן ירצה לעזוב את מדריד כבר הקיץ, ארסנל עשויה להיות האפשרות היחידה שנותרה לו.

במועדון הלונדוני כבר נערכים לאפשרות של עסקה. לפי הדיווח, מנהלה של אתלטיקו, מתאו אלמאני, שהה בלונדון בשבוע שעבר ונפגש עם גורמים בארסנל. במהלך הפגישה הובהר כי הקבוצה ממדריד תדרוש לא פחות מ-150 מיליון אירו עבור החלוץ - כ-128 מיליון ליש"ט.

אלבארס סופג שריקות בוז מאוהדי קבוצתו ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )

בארסנל מאמינים שביכולתם לממן עסקה בסדר גודל כזה ולהשלים אותה במהירות, אם אלבארס ייתן את האור הירוק.

המאמן מיקל ארטטה מבין היטב שאם החלוץ יגיע, הוא יעשה זאת רק משום שלא הצליח להגשים את חלומו להצטרף לברצלונה. עם זאת, בארסנל מאמינים שאם העסקה תצא לפועל, אלבארס יתחבר בהמשך לפרויקט ויהפוך לחלק משמעותי ממנו.

בימים האחרונים אף נרשמה התרככות מסוימת בעמדתו של הארגנטינאי, אם כי עדיין לא כזו שמאפשרת לאנשי ארסנל להיות אופטימיים. אם אלבארס ישנה את דעתו בימים שנותרו עד סגירת החלון - ארסנל ערוכה לפעול במהירות.

"מעבר זו האפשרות הטובה ביותר"

אלבארס, שזכה עם מנצ'סטר סיטי בשישה תארים משמעותיים, כולל הטרבל ההיסטורי ב-2023, עבר לאתלטיקו בקיץ 2024 תמורת כ-81 מיליון ליש"ט. במדי סיטי כבש 36 שערים ב-106 הופעות, ואילו באתלטיקו מצא את הרשת 49 פעמים ב-107 משחקים - אך עדיין לא זכה בתואר.

בינתיים הוא החלוץ המרכזי של בארסה. ראפיניה ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

היחסים עם המועדון, לעומת זאת, נפגעו משמעותית במהלך הקיץ. מקורבים לשחקן טוענים כי הוא סבור שאתלטיקו אינה מתנהלת כלפיו בהגינות, בעוד שסוכנו, פרננדו הידאלגו, הביע בגלוי את חוסר שביעות רצונו מהאופן שבו המועדון מתנהל בפרשה.

אלבארס עצמו נחשב לאדם פרטי ולא נוח לו עם העובדה שהעימות הפך לפומבי כל כך, אך במהלך המונדיאל הוא כבר הצהיר בעצמו על רצונו לעזוב: "מעבר זו האפשרות הטובה ביותר".

עוד לפני כן, מחנה השחקן סבר כי קיימת הבנה שלפיה הוא יוכל לעזוב את אתלטיקו אם תגיע הצעה של 150 מיליון אירו. כאשר ריאל מדריד הגישה הצעה בסכום הזה ב-9 ביוני ונדחתה, התחושה במחנה הארגנטינאי הייתה שאתלטיקו נסוגה מההבנות.

ממתין. פליק ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

אלא שמבחינת אתלטיקו, מכירת אלבארס לריאל מדריד - היריבה העירונית הגדולה - מעולם לא הייתה אפשרות ריאלית.

גם ברצלונה עדיין מעוניינת בשירותיו, אך במועדון הקטלאני מתחילים להבין שההתנגדות של אתלטיקו אינה רק טקטיקה במשא ומתן. בברצלונה כבר בוחנים חלופות, ובראשן חלוץ ארסנל ויקטור יוקרש.