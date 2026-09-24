ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם, קורא לבטל את האיסור על שתיית אלכוהול ביציעים במהלך משחקי כדורגל, וטוען: "מדובר בחוק מיושן ומפלה". לדבריו, אין הצדקה לכך שאוהדי כדורגל לא יוכלו לשתות בזמן המשחק, בעוד שבענפי ספורט אחרים הדבר מותר.

האיסור הונהג בשנות ה-80, בתקופה שבה תופעת החוליגניזם בכדורגל הייתה בשיאה. הוא חל כיום על חמש הליגות הבכירות בכדורגל באנגליה ובוויילס. ברנהאם, אוהד אברטון למי שמתעניין, אמר כי מדובר בחוק ששייך ל"תקופה שבה הכדורגל היה שונה מאוד".

גלריה אוהדים אנגליים שותים בירה במונדיאל בקטאר ( צילום: gettyimages )

"אני לא חושב שזה הוגן שאוהדי כדורגל יופלו בצורה הזאת", אמר ברנהאם. "אני מאמין שיש סיבה לבטל את האפליה הזו. יש דרכים שונות שבהן אפשר לעשות זאת, אולי על בסיס ניסוי".

ארגון אוהדי הכדורגל באנגליה בירך, כצפוי, על דבריו של ברנהאם. יו"ר הארגון , טום גריטרקס, אמר האיסור היה בעייתי במיוחד משום שבאותו מקום ממש ניתן לשתות אלכוהול באירועים אחרים, כמו הופעות מוזיקה או משחקי רוגבי.

מנגד, גורמי משטרה הזהירו מפני שינוי החוק ללא בחינה מקיפה והתייעצות עם כוחות השיטור. דובר היחידה הבריטית לשיטור כדורגל (כן, יש דבר כזה) אמר כי יהיה "פזיז להפליא" לבצע שינויים משמעותיים ללא בדיקה מלאה של הראיות וללא התייעצות עם אנשי המשטרה העוסקים בתחום.

"אני לא חושב שזה הוגן שאוהדי כדורגל יופלו בצורה הזאת". ברנהאם ( צילום: Henry NICHOLLS / AFP )

לדברי המשטרה, אף שמדובר במיעוט מהאוהדים, הכדורגל עדיין מתמודד עם אירועי אלימות והתנהגות עבריינית, כאשר לאלכוהול יש לעיתים תפקיד משמעותי באירועים מסוג זה. "יהיה זה חסר אחריות לעודד זאת באמצעות מתן אפשרות לצריכת אלכוהול מוגברת במהלך משחקים", נמסר.

האיסור על שתיית אלכוהול במגרשים הוסדר בחוק משנת 1985, בעקבות תקופה שבה הכדורגל האנגלי התמודד עם אירועי אלימות קשים.