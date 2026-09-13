ריאל מדריד התאוששה מההפסד לבטיס במחזור הקודם במהלך השבוע עם ניצחון על אינטר בליגת האלופות. אתמול (שבת) היא חזרה למסלול הניצחונות בליגה עם 1:4 מרשים על ראיו וייקאנו בסנטיאגו ברנבאו. הבלאנקוס הכריעו למעשה את המשחק כבר במחצית הראשונה, שבה הציגו קצב התקפי גבוה, לחץ יעיל ויכולת לנצל את המצבים שאליהם הגיעו.

מאמן ריאל, ז'וזה מוריניו, היה מרוצה בעיקר מהתגובה של שחקניו ומהאופן שבו התמודדו עם העומס. "הניצחון היה חשוב מאוד, במיוחד אחרי שהפסדנו במשחק הליגה האחרון. הרגנו את המשחק במחצית הראשונה, ובשנייה לא היינו מבריקים, אבל זה לא פשוט".

גלריה חזרה לנצח גם בליגה. בלינגהאם חוגג עם ויניסיוס וקיליאן אמבאפה ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )

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"אחרי משחק בליגת האלופות, שלושה ימים לאחר מכן, לנצח משחק כזה זה לא מובן מאליו", אמר הפורטוגלי. "זה לא רק העניין הפיזי, אלא גם המנטלי. השחקנים ראויים לכבוד ולמחיאות הכפיים שלי". מוריניו הוסיף כי הוא עדיין רחוק מלדרוש מקבוצתו שלמות: "אנחנו ביחד רק שלושה חודשים, ולא כולם היו כאן מההתחלה. אי אפשר לבנות קבוצה מושלמת בשלושה חודשים, וגם שלמות לא קיימת בכדורגל. יש הרבה דברים חיוביים ואנחנו תמיד ננסה להשתפר".

מוריניו התייחס גם לכמות המצבים שקבוצתו מייצרת ולתחושה שהפער יכול היה להיות גדול אף יותר. "אנחנו מבקיעים הרבה, אבל גם מחמיצים הרבה. אנחנו קבוצה שמחזיקה בכדור, קבוצה פרנואידית בקצב שלה, שזוכה בכדור ומאיצה. ככל שאתה מאיץ יותר, קשה יותר להמשיך ולהאיץ. יום אחד קבוצה תשלם על כל ההחמצות האלה, ואז שישה או שבעה כדורים ייכנסו", אמר בחיוך.

במקביל, מוריניו שיבח את ויניסיוס, שלדבריו נמצא בכושר הגופני הטוב ביותר שלו: "הוא במצב פיזי טוב יותר מאי פעם. הוא רק במרחק של מילימטר מיכולת השיא שלו. הוא רגוע, מכיר את הגוף שלו ויודע מה הוא עושה. עכשיו זה הזמן לבישולים ולגרום לו להבין טוב יותר את המשחק שלו".

ויניסיוס ( צילום: Oscar DEL POZO / AFP )

גם ברנרדו סילבה, שממשיך להסתגל לקבוצתו החדשה, היה מרוצה מהיכולת שהפגינה ריאל מדריד ובעיקר מהמחצית הראשונה. "אנחנו מאוד שמחים, כי שלוש הנקודות הן הדבר החשוב ביותר. אנחנו מרוצים במיוחד מהמחצית הראשונה, ועכשיו אנחנו צריכים להתכונן למשחק הבא, שכבר נמצא מעבר לפינה", אמר הקשר. "אין ספק לגבי הכוח ההתקפי של הקבוצה והיכולת שלה להבקיע שערים, במיוחד בברנבאו מול האוהדים שלנו. אנחנו מצליחים ליצור הרבה ולהביא הרבה סכנה לשער היריבה".