מאמן חדש למנור סולומון. ווסטהאם הודיעה היום (רביעי) על מינויו של סקוט פארקר למאמן הקבוצה, בחוזה לשנתיים וחצי. קשר העבר בן ה-46 יחליף את נונו אספיריטו סנטו, שפוטר אתמול בעקבות פתיחת העונה המאכזבת בצ'מפיונשיפ. פארקר, ששיחק בעבר במדי הפטישים, חוזר למועדון, הפעם כדי לנסות להחזיר אותו לליגה הבכירה באנגליה.
לפארקר ניסיון עשיר במאבקי העלייה מהצ'מפיונשיפ: הוא הוביל בעבר את פולהאם, בורנמות' וברנלי לפרמייר-ליג. עם זאת, מאז שעזב את ברנלי באפריל, בעקבות ירידת הקבוצה לליגת המשנה, הוא היה ללא קבוצה. את הופעת הבכורה שלו על הקווים הוא צפוי לערוך כבר הערב (21:45), במשחק החוץ מול קרדיף סיטי.
"זה רגע מאוד מרגש עבורי לחזור למועדון שיש לו משמעות כל כך גדולה עבורי ועבור משפחתי", אמר פארקר לאתר הרשמי. "הייתה כאן חמימות ואהבה שלא הרגשתי במקומות אחרים. הקשר שבניתי עם האוהדים, הכבוד והחיבור שנוצרו בינינו - כל אלה היו מיוחדים".
המאמן החדש הוסיף: "אני מרגיש זכות וכבוד להיות האיש שינסה להוביל את המועדון בחזרה לפרמייר-ליג. האנרגיות, ההתלהבות, הרצון והתשוקה שלי נמצאים בשיאם. מהרגע שהאפשרות הזו עלתה, ידעתי שזה המקום שבו אני רוצה להיות".