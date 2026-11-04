ווסטהאם הודיעה היום (רביעי) על מינויו של סקוט פארקר למאמן הקבוצה, בחוזה לשנתיים וחצי. קשר העבר בן ה-46 יחליף את נונו אספיריטו סנטו, שפוטר אתמול בעקבות פתיחת העונה המאכזבת בצ'מפיונשיפ. פארקר, ששיחק בעבר במדי הפטישים, חוזר למועדון, הפעם כדי לנסות להחזיר אותו לליגה הבכירה באנגליה.

ווסטהאם הודיעה היום (רביעי) על מינויו של סקוט פארקר למאמן הקבוצה, בחוזה לשנתיים וחצי. קשר העבר בן ה-46 יחליף את נונו אספיריטו סנטו, שפוטר אתמול בעקבות פתיחת העונה המאכזבת בצ'מפיונשיפ. פארקר, ששיחק בעבר במדי הפטישים, חוזר למועדון, הפעם כדי לנסות להחזיר אותו לליגה הבכירה באנגליה.

מאמן חדש למנור סולומון. ווסטהאם הודיעה היום (רביעי) על מינויו של סקוט פארקר למאמן הקבוצה, בחוזה לשנתיים וחצי. קשר העבר בן ה-46 יחליף את נונו אספיריטו סנטו, שפוטר אתמול בעקבות פתיחת העונה המאכזבת בצ'מפיונשיפ. פארקר, ששיחק בעבר במדי הפטישים, חוזר למועדון, הפעם כדי לנסות להחזיר אותו לליגה הבכירה באנגליה.