לאו מסי הודיע היום (שני) על פרישה מנבחרת ארגנטינה, אחרי 21 שנה במדים הלאומיים ובתום אחת הקריירות הגדולות בתולדות הכדורגל.

הכוכב הארגנטינאי כתב כי קיבל את ההחלטה לאחר גמר המונדיאל האחרון בו ארגנטינה הפסידה לספרד. "אחרי כל הזמן שעבר מאז הגמר, ואחרי שחשבתי על זה הרבה, אני רוצה להודיע לכולם שאני פורש מנבחרת ארגנטינה", כתב מסי, "זו הייתה החלטה שכאבה ועדיין כואבת לי בנשמה, אבל אני מבין שזה הזמן. אני נשבע שתמיד נתתי הכל — לא רק בשנים האחרונות, שבהן זכינו בהכל, אלא גם לפני כן. תמיד נלחמתי והשארתי הכל על המגרש למען החולצה הזאת, כדי לשמח אתכם ולגרום לכם להרגיש גאים להיות ארגנטינאים".

גלריה מסי ( צילום: REUTERS/Lee Smith )

"זה כואב לסגור את השלב הזה בחיים. אהבתי ותמיד אוהב להיות בנבחרת. נתתי את כל מה שהיה לי, ואין לי יותר מה לתת. בנוסף, יש מאחוריי שחקנים צעירים נהדרים שמגיע להם להיות כאן. תודה על כל האהבה במשך 20 השנים האלה. אני אתגעגע מאוד לשמוע אתכם מתוך המגרש. עכשיו אהיה אחד מכם, אעודד ואתמוך תמיד מבחוץ, ברגעים הטובים וברגעים הרעים, וברעים אפילו יותר".

"תודה למשפחה שלי שתמיד הייתה שם וליוותה אותי במסע הזה, שהיה כל כך יפה אבל גם קשה. תודה לכל אחד מהמאמנים, החברים לקבוצה והמנהלים שזכיתי לחלוק איתם את הדרך. אני לוקח איתי זיכרונות ורגעים בלתי נשכחים. אני עוזב עם השקט והגאווה על כך שיחד עם חבריי לנבחרת הצלחנו להעניק לכם רגעים שעליהם חלמנו. זה היה מטורף לחוות את כל זה יחד איתכם. אני אוהב אתכם".

זה הסוף. לאו מסי ( צילום: AP Photo/Pamela Smith )

"את המילים האלה כתבתי ב-21 ביולי, יומיים אחרי הגמר. היום, אחרי מה שקרה עם אבא שלי, אני משוכנע בהחלטה הזאת אפילו יותר מבעבר", סיכם מסי - שאביו חורחה הלך לעולמו בתחילת אוגוסט.

הפרישה חותמת קריירה בינלאומית שכמעט אין לה מקבילה. מסי עבר עם ארגנטינה את כל הדרך - מהפסדים כואבים בגמרים ועד עידן של שליטה ותארים. הוא זכה עם הנבחרת בקופה אמריקה ב-2021, בפיינליסימה ב-2022, במונדיאל בקטאר באותה שנה, בקופה אמריקה נוספת ב-2024. עוד קודם לכן זכה עם ארגנטינה במדליית הזהב האולימפית בבייג'ינג 2008 ובמונדיאל עד גיל 20 ב-2005. לצד התארים, הוא הפך לשיאן ההופעות ולמלך השערים של הנבחרת בכל הזמנים.