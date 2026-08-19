בחזרה הגנרלית שלה לקראת מחזור הפתיחה מול אלצ'ה, ברצלונה ניצחה הערב (רביעי) את אל-אהלי קהיר המצרית 1:2 - וזכתה בגביע גאמפר המסורתי - רגע לאחר ההצגה החגיגית של הרכש הנוצץ ממנצ'סטר סיטי, רודרי. ילד הפלא הישראלי, אוריין גורן, עלה מהספסל ושיחק 28 דקות, בחגיגה של הקטלאנים.

בחזרה הגנרלית שלה לקראת מחזור הפתיחה מול אלצ'ה, ברצלונה ניצחה הערב (רביעי) את אל-אהלי קהיר המצרית 1:2 - וזכתה בגביע גאמפר המסורתי - רגע לאחר ההצגה החגיגית של הרכש הנוצץ ממנצ'סטר סיטי, רודרי. ילד הפלא הישראלי, אוריין גורן, עלה מהספסל ושיחק 28 דקות, בחגיגה של הקטלאנים.

בחזרה הגנרלית שלה לקראת מחזור הפתיחה מול אלצ'ה, ברצלונה ניצחה הערב (רביעי) את אל-אהלי קהיר המצרית 1:2 - וזכתה בגביע גאמפר המסורתי - רגע לאחר ההצגה החגיגית של הרכש הנוצץ ממנצ'סטר סיטי, רודרי. ילד הפלא הישראלי, אוריין גורן, עלה מהספסל ושיחק 28 דקות, בחגיגה של הקטלאנים.