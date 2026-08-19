בחזרה הגנרלית שלה לקראת מחזור הפתיחה מול אלצ'ה, ברצלונה ניצחה הערב (רביעי) את אל-אהלי קהיר המצרית 1:2 - וזכתה בגביע גאמפר המסורתי - רגע לאחר ההצגה החגיגית של הרכש הנוצץ ממנצ'סטר סיטי, רודרי. ילד הפלא הישראלי, אוריין גורן, עלה מהספסל ושיחק 28 דקות, בחגיגה של הקטלאנים.
באופן לא מפתיע, האלופה הספרדית שלטה לאורך כל המחצית הראשונה, וכבשה את השער הראשון בדקה ה-29 לאחר שאלחנדרו באלדה מצא את חמזה עבד אלכרים המצרי, שכבש מול האקסית ועל פי מיטב המסורת לא חגג. השער השני הגיע מהנקודה הלבנה, לאחר שראפיניה הוכשל ברחבה בדקה ה-45. הקפטן הברזילאי גם ניגש לבצע את הבעיטה ולא התבלבל בדרך ל-1:2.
במחצית השנייה הגיע הזמן של אוריין גורן כחלק ממספר חילופים שביצע המאמן האנזי פליק. בדקה ה-51 המצרים צימקו אחרי התקפת מעבר מדויקת, שבסופה אחמד זיזו מצא את הרשת של ז'ואן גרסיה. גורן הוחלף בדקה ה-73 במסגרת חילוף משולש.
ברצלונה קיבלה הזדמנות להגדיל את התוצאה עם פנדל נוסף בתוספת הזמן (90+1), אך אנתוני גורדון החמיץ.