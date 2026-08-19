בחזרה הגנרלית שלה לקראת מחזור הפתיחה מול אלצ'ה, ברצלונה ניצחה הערב (רביעי) את אל-אהלי קהיר המצרית 1:2 - וזכתה בגביע גאמפר המסורתי - רגע לאחר ההצגה החגיגית של הרכש הנוצץ ממנצ'סטר סיטי, רודרי. ילד הפלא הישראלי, אוריין גורן, עלה מהספסל ושיחק 28 דקות, בחגיגה של הקטלאנים.
באופן לא מפתיע, האלופה הספרדית שלטה לאורך כל המחצית הראשונה, וכבשה את השער הראשון בדקה ה-29 לאחר שאלחנדרו באלדה מצא את חמזה עבד אלכרים המצרי, שכבש מול האקסית ועל פי מיטב המסורת לא חגג. השער השני הגיע מהנקודה הלבנה, לאחר שראפיניה הוכשל ברחבה בדקה ה-45. הקפטן הברזילאי גם ניגש לבצע את הבעיטה ולא התבלבל בדרך ל-1:2.
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ברצלונה אוריין גורןברצלונה אוריין גורן
גורן בפעולה
(צילום: AP Photo/Joan Monfort)
ברצלונה ברצלונה
ברצלונה מניפה את הגביע
(צילום: AP Photo/Joan Monfort)
ברצלונה ברצלונה
לאמין ימאל והקפטן ראפיניה חוגגים שער
(צילום: AP Photo/Joan Monfort)
רודרי וז'אאו קונסלורודרי וז'אאו קונסלו
רודרי וז'אאו קונסלו נהנים ביציע
(צילום: Alex Caparros/Getty Images)
במחצית השנייה הגיע הזמן של אוריין גורן כחלק ממספר חילופים שביצע המאמן האנזי פליק. בדקה ה-51 המצרים צימקו אחרי התקפת מעבר מדויקת, שבסופה אחמד זיזו מצא את הרשת של ז'ואן גרסיה. גורן הוחלף בדקה ה-73 במסגרת חילוף משולש.
חמזה עבד אלכריםחמזה עבד אלכרים
כבש מול האקסית. עבד אלכרים
(צילום: Alex Caparros/Getty Images)
ברצלונה קיבלה הזדמנות להגדיל את התוצאה עם פנדל נוסף בתוספת הזמן (90+1), אך אנתוני גורדון החמיץ.