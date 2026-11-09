אחרי שביסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים של ברצלונה, פאו קובארסי רשם היום (שני) גם הישג אישי יוקרתי: הבלם זכה בפרס הגולדן בוי לשנת 2026, המוענק לשחקן הצעיר המצטיין מתחת לגיל 21.

אחרי שביסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים של ברצלונה, פאו קובארסי רשם היום (שני) גם הישג אישי יוקרתי: הבלם זכה בפרס הגולדן בוי לשנת 2026, המוענק לשחקן הצעיר המצטיין מתחת לגיל 21.

אחרי שביסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים של ברצלונה, פאו קובארסי רשם היום (שני) גם הישג אישי יוקרתי: הבלם זכה בפרס הגולדן בוי לשנת 2026, המוענק לשחקן הצעיר המצטיין מתחת לגיל 21.

קובארסי ירש את התואר מדזירה דואה, הזוכה בשנה שעברה, וגבר במרוץ על כמה מהכישרונות הבולטים בכדורגל העולמי, בהם יאן דיומנדה, אנדריק, אסטבאו ו-וורן זאיר אמרי. הזכייה מעניקה חותמת נוספת להתקדמותו של הבלם, שהפך בגיל צעיר לחלק משמעותי מההגנה הקטלאנית.

קובארסי ירש את התואר מדזירה דואה, הזוכה בשנה שעברה, וגבר במרוץ על כמה מהכישרונות הבולטים בכדורגל העולמי, בהם יאן דיומנדה, אנדריק, אסטבאו ו-וורן זאיר אמרי. הזכייה מעניקה חותמת נוספת להתקדמותו של הבלם, שהפך בגיל צעיר לחלק משמעותי מההגנה הקטלאנית.

קובארסי ירש את התואר מדזירה דואה, הזוכה בשנה שעברה, וגבר במרוץ על כמה מהכישרונות הבולטים בכדורגל העולמי, בהם יאן דיומנדה, אנדריק, אסטבאו ו-וורן זאיר אמרי. הזכייה מעניקה חותמת נוספת להתקדמותו של הבלם, שהפך בגיל צעיר לחלק משמעותי מההגנה הקטלאנית.