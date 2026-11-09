אחרי שביסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים של ברצלונה, פאו קובארסי רשם היום (שני) גם הישג אישי יוקרתי: הבלם זכה בפרס הגולדן בוי לשנת 2026, המוענק לשחקן הצעיר המצטיין מתחת לגיל 21.
קובארסי ירש את התואר מדזירה דואה, הזוכה בשנה שעברה, וגבר במרוץ על כמה מהכישרונות הבולטים בכדורגל העולמי, בהם יאן דיומנדה, אנדריק, אסטבאו ו-וורן זאיר אמרי. הזכייה מעניקה חותמת נוספת להתקדמותו של הבלם, שהפך בגיל צעיר לחלק משמעותי מההגנה הקטלאנית.
זו הפעם השישית ששחקן ספרדי זוכה בפרס, המחולק מאז 2003, והחמישית שבה הזוכה מגיע מברצלונה. בכך הגדיל המועדון את יתרונו בראש רשימת הקבוצות ששחקניהן זכו בתואר.
קובארסי מצטרף לרשימה מפוארת של זוכים במדי בארסה. לאמין ימאל קיבל את הפרס ב-2024, ולפניו עשו זאת גאבי ב-2022 ופדרי ב-2021. הראשון שזכה בתואר כשחקן ברצלונה היה לאו מסי ב-2005 - וכעת גם הבלם הצעיר נכנס למועדון היוקרתי.