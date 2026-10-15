הקאמבק המטורף היה של ריאל מדריד, אבל הקרב על הפרשנות שלו התחיל מיד אחרי השריקה. בזמן שבספרד התפעלו מה־3:4 החריג אתמול (רביעי) על רומא באולימפיקו, לצד המחמאות עלו גם שאלות נוקבות על ז'וזה מוריניו. שלושה שערים בשבע דקות הסיום, כולם בעקבות קרנות של ארדה גולר, חילצו את הבלאנקוס מפיגור 3:1 - והפכו את שחקני הספסל לגיבורי הערב. עבור חלק מהפרשנים, זו הייתה גם הוכחה לכך שהמאמן טעה מלכתחילה.

"את מה שריאל מדריד עשתה ברומא, רק ריאל מדריד עושה", קבע מאנו קרניו בתוכנית "אל לארגרו" של רדיו קאדנה סר. אלא שההתפעלות שלו לוותה בביקורת חריפה: קרניו תיאר את ההופעה כאחת הגרועות בתקופת מוריניו, ביקר את הגישה הזהירה וההסתמכות על מתפרצות, וסיכם: ״ריאל מדריד השיגה את הניצחון למרות מוריניו״. מבחינתו, ההיסטוריה האירופית של המועדון סיפקה הסבר משכנע יותר מהתוכנית המקצועית.

גלריה "ניצחו למרות מורניו". המאמן נגד רומא ( צילום: AP Photo/Alessandra Tarantino )

ב"מארקה״ בחרו בכותרת "גולר מחזיר לחיים את מדריד של מוריניו", והסבירו שהחילופים תיקנו תוכנית משחק כושלת, ללא מרכז שדה מתפקד ועם ויניסיוס שהתקשה מאוד. ב"אס" הלכו צעד נוסף: טור הדעה "גולר ועוד עשרה" טען שהשארתו של הטורקי על הספסל היא עוול שכולם מבחינים בו מלבד המאמן. "להמשיך עם ויניסיוס בהרכב על חשבון גולר על הספסל כבר לא מחזיק מים", נכתב. הדרישה הייתה ברורה: שהניצחון יהפוך לנקודת מפנה גם בבחירת ההרכב.

מוריניו, שחזר למגרש שבו אימן את רומא, סיפק הסבר משלו. "ב-3:1 כולם חשבו שהמשחק מת, אבל המתים היו שחקני רומא", אמר ל-Prime Video. הפורטוגלי הודה שהמארחת הייתה עדיפה, אך טען שלא הייתה יכולה לשמור לאורך משחק שלם על אותו סגנון ואותה אינטנסיביות. לדבריו, השינויים ההתקפיים של ריאל הגיעו מול יריבה שכבר התקשתה להגיב מבחינה פיזית וטקטית.

ג'אן פיירו גספריני, מאמן רומא לא נשאר חייב. "לי נראה שמי שלא יכלו יותר היו דווקא הם. יכולנו לכבוש עוד כמה שערים", השיב בדברים שפורסמו באתר המועדון. הוא הדגיש את העליונות של קבוצתו ברוב המשחק, אך הודה שהתגובה למצבים הנייחים הייתה פסיבית. בראיון נוסף הסביר שלא ראה קריסה גופנית: גם ביתרון הכפול רומא המשיכה לשחק, עד שהתקשתה להתמודד עם הפיזיות של המחליפים.

באיטליה נשמעו פחות הסברים ויותר זעזוע. "רומא, איזה אסון!", הייתה הכותרת ב״גאזטה דלו ספורט״, שם תיארו "סרט אימה, סיוט". הדגש היה על הפער בין כ-80 דקות מרשימות לבין הסיום: שלוש קרנות, שלוש טעויות קטלניות והפסד במשחק שנראה בשליטה. ברשת מצאו גם השוואה משועשעת. "הפכנו לארסנל בדקות האחרונות. כבשנו שלושה שערים, כולם מקרנות", כתב אחד האוהדים.

גיבורי הערב. ארדה גולר ואנדריק ( צילום: Filippo MONTEFORTE / AFP )

אנדריק, שנבחר למצטיין המשחק, תיאר כיצד הופתע כשנקרא להתחמם מוקדם משציפה. "אנחנו מדריד, והיינו נלחמים כל המשחק, בלי קשר לתוצאה", אמר לאתר הרשמי. הברזילאי היה מעורב בשער של קרלוס אספי וכבש בעצמו את השוויון, לפני שאנטוניו רודיגר השלים את המהפך. אחרי תקופה שבה המתין להזדמנות, הוא סיפק תשובה על הדשא.