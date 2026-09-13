בשישה בספטמבר אור בלוריאן הספיק לשחק 90 דקות במדי קנזס סיטי בהפסד לדאלאס, אולם הסימנים היו כבר שם. עוד לפני המשחק הוא נתקל בקשיים לבצע פעולות בסיסיות באימוני הקבוצה מארה"ב. מספר ימים לאחר מכן הוא מצא את עצמו על שולחן הצנתורים בביה״ח המקומי, אליו הובהל במהירות לאחר שחש ברע.

״איזה מזל שמצאנו את זה בזמן״, מספר בלוריאן בראיון בלעדי ל״ידיעות אחרונות״ ו-ynet מביתו בקנזס, אחרי ששוחרר בערב החג אחרי האירוע המלחיץ אותו חווה. ״הרגשתי כבר חודש שאני לא במיטבי, סחרחורות, כבדות ברגליים, חולשה, הייתי בטוח שאני פשוט לא בכושר. ניסיתי לדחוף כמה שיותר, חשבתי שאני אתן עוד גז וזה ישתחרר לי, לא הבנתי מה עובר עליי".

גלריה "לא הבנתי מה עובר עלי" אור בלוריאן ( צילום: IMAGN IMAGES via Reuters Connect/Peter Aiken )

בלוריאן (26), שכיכב בעונה שעברה והיה הבלם הטוב ביותר בזכייה של הפועל באר־שבע באליפות, עבר בקיץ לליגת ה־MLS, פתח את העונה טוב מאוד בקנזס ובמקביל הפך לשחקן מרכזי בנבחרת ישראל. כעת הוא מושבת עד תום העונה. האירוע הקשה שעבר בארה"ב תפס אותו לא מוכן. "ניסיתי להעלות הילוך באימונים, והרגשתי קושי בשבועות האחרונים. לא הבנתי ולא ידעתי מה שיש לי, אבל בימים האחרונים כבר התחלתי להרגיש כאבים חזקים בחזה במהלך האימונים. זה כבר העלה אצלי שאלות וזה היה מפחיד, בחיים שלי לא הרגשתי ככה.

"פניתי לאנשי הקבוצה וביקשתי מהם ללכת לבדוק מה עובר עליי. אני מכיר את הגוף שלי וזה לא היה משהו רגיל, הרגשתי ממש כאבים עזים בחזה. אני בכלל הייתי מתוסכל מזה שאני לא בכושר על המגרש, שאני לא מצליח להציג את היכולות הרגילות שלי. בהתחלה לא נבהלתי, עד שהתברר מה עובר עליי".

בקנזס סיטי לא ביזבזו זמן והפנו את בלוריאן לביצוע בדיקות מקיפות. "עשיתי בדיקות דם ואק״ג אצל הרופא של הקבוצה, הוא ראה איזה משהו קטן חריג, לא משהו מעבר לזה, אבל הוא אמר שליתר ביטחון עדיף שאלך לעשות בדיקה אצל קרדיולוג. הוא עשה לי שוב בדיקות ואמר שהן לא נראות טוב, ושהוא רוצה להשאיר אותי ללילה בבית החולים כדי להשגיח עליי. ברגע שלא שיחררו אותי הביתה, אני כבר לא הבנתי מה קורה, הכאבים בחזה היו חזקים מאוד".





שחקני קנזס במחווה לבלוריאן ( SPORTING KANSAS CITY )

"זה נס גלוי"

עם הגעת התוצאות מהבדיקות במחלקה הקרדיולוגית בבית החולים סנט לוקס, הרופא אנתוני מאגאלסקי הבין שהמצב עלול להיות קריטי והבהיל את בלוריאן ההמום לצנתור כבר בשעות הבוקר המוקדמות. ״הרופא הסביר לי שאין ברירה ואני חייב לעשות אבחנה למה שעובר עליי דרך צנתור בבית החולים. באותם רגעים לא הבנתי בכלל מה קורה איתי. בצנתור גילו שהעורק פשוט היה חסום, ומהליך אבחנתי זה עבר להליך טיפולי, היו צריכים לפתוח את כל החסימה שהייתה משמעותית. בדיעבד, ההתעקשות שלי ללכת לעשות בדיקות מהירות, הובילה אותי לקבל טיפול שהציל לי את החיים. אחרת לך תדע איפה הייתי גומר, בטח במאמץ גבוה במשחקים ובאימונים עם עורק חסום ללב, החיים שלי ניצלו".

רגע לפני ערב חג ראש השנה שוחרר בלוריאן לביתו בקנזס, כשמי שליוותה אותו בימים הדרמטיים הייתה אשתו, ובמקביל הוריו מיהרו לעלות על מטוס ונחתו בארה״ב במהלך החג כדי להיות עם בנם. בלוריאן מודה: "וואלה, חששתי כשהתחלתי לקלוט מה קורה איתי, בעיקר בערב שהבנתי שצריך לעבור צנתור בלב. זה לא טיפול שגרתי לכדורגלן, ספורטאי או בכלל מישהו בגילי.

"אני גם לבד יחד עם אשתי בארה״ב, המשפחה שלי בארץ, אבל הקדוש ברוך הוא שמר עליי והשאיר אותי פה. הייתה עליי השגחה עליונה משמיים, אחרת אני לא יודע איפה אני היום בכלל. זה שעברתי את הצנתור בזמן זה פשוט נס גלוי, לא פחות מזה. כמובן שאני מודה להשם שהציל את חיי. קיבלתי אינספור הודעות תמיכה וחיבוקים מהארץ ואלו דברים שעוזרים לי".