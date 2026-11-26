האם אנחנו בדרך לסערה גדולה בכדורגל העולמי? פיפ"א אישרה כי נפלה קורבן למתקפת סייבר, שבמהלכה הצליחו האקרים להשיג גישה למידע של הארגון ולגנוב מסמכים אישיים ועסקיים. לפי הודעת הגוף המנהל את הכדורגל העולמי, מדובר בכמות מוגבלת של מידע, והאירוע נמצא כעת בבדיקה בשיתוף רשויות אכיפת החוק.
מי שלקחה אחריות לכאורה על הפריצה היא קבוצת האקרים בשם Handsome Boy Hacking Club. ב-19 בנובמבר פרסמה הקבוצה ברשת X צילום מסך של קבצים הקשורים לפיפ"א, וטענה כי גנבה יותר מ-12 ג'יגה-בייט של מידע. בין היתר, לפי טענותיה, מדובר במסמכי זיהוי והגירה, פרטים על בכירים בארגון, רשומות פיננסיות, מסמכים משפטיים וחומרים פנימיים הנוגעים להתנהלות פיפ"א.
"פיפ"א יכולה לאשר כי נפלה קורבן למתקפת סייבר פלילית, שהובילה לגישה בלתי מורשית לכמות מוגבלת של מידע אישי ועסקי", מסר דובר הארגון. "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות גורמי אכיפת החוק".
בפיפ"א גינו בחריפות את גניבת המידע ואת פרסומו: "רכישה ופרסום בלתי חוקיים של מידע, ובמיוחד של נתונים אישיים, מהווים פגיעה חמורה ובלתי מתקבלת בפרטיות ועלולים לגרום להשלכות משמעותיות עבור האנשים המעורבים".
לפי גורמים בפיפ"א, המידע שנגנב מהווה פחות מ-0.1 אחוז מכלל הנתונים שמחזיק הארגון. הם הוסיפו כי ההאקרים השיגו גישה למערכות באמצעות התחזות לעובדי הארגון, ולא כתוצאה מתקלה טכנולוגית או כשל במערכות האבטחה. בשלב זה לא ברור אם נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, או המזכיר הכללי מתיאס גרפסטורם היו בין הגורמים שנפגעו. עם זאת, לפי מקורות בארגון, המתקפה כוונה נגד פיפ"א עצמה ולא נגד אנשים ספציפיים.
האירוע מתרחש שלושה חודשים בלבד לאחר שפיפ"א פרסמה הודעה שבה טענה כי "ישנם גורמים שמנהלים מאמץ מתואם ומתמשך לערער את פיפ"א ואת נשיאה". הוא גם מצטרף לשורת אירועי סייבר שפגעו לאחרונה בגופי כדורגל: מוקדם יותר החודש נפרצה פלטפורמה דיגיטלית של הליגה הספרדית, וביולי פתחה התאחדות הכדורגל הארגנטינאית בחקירה בעקבות חשד לפריצה למערכותיה, לאחר שמקבץ הודעות דואר אלקטרוני נשלח לעיתונאים בעקבות ניצחון הנבחרת על מצרים בשמינית גמר טורניר.