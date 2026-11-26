האם אנחנו בדרך לסערה גדולה בכדורגל העולמי? פיפ"א אישרה כי נפלה קורבן למתקפת סייבר, שבמהלכה הצליחו האקרים להשיג גישה למידע של הארגון ולגנוב מסמכים אישיים ועסקיים. לפי הודעת הגוף המנהל את הכדורגל העולמי, מדובר בכמות מוגבלת של מידע, והאירוע נמצא כעת בבדיקה בשיתוף רשויות אכיפת החוק.

מי שלקחה אחריות לכאורה על הפריצה היא קבוצת האקרים בשם Handsome Boy Hacking Club. ב-19 בנובמבר פרסמה הקבוצה ברשת X צילום מסך של קבצים הקשורים לפיפ"א, וטענה כי גנבה יותר מ-12 ג'יגה-בייט של מידע. בין היתר, לפי טענותיה, מדובר במסמכי זיהוי והגירה, פרטים על בכירים בארגון, רשומות פיננסיות, מסמכים משפטיים וחומרים פנימיים הנוגעים להתנהלות פיפ"א.

מי שלקחה אחריות לכאורה על הפריצה היא קבוצת האקרים בשם Handsome Boy Hacking Club. ב-19 בנובמבר פרסמה הקבוצה ברשת X צילום מסך של קבצים הקשורים לפיפ"א, וטענה כי גנבה יותר מ-12 ג'יגה-בייט של מידע. בין היתר, לפי טענותיה, מדובר במסמכי זיהוי והגירה, פרטים על בכירים בארגון, רשומות פיננסיות, מסמכים משפטיים וחומרים פנימיים הנוגעים להתנהלות פיפ"א.

מי שלקחה אחריות לכאורה על הפריצה היא קבוצת האקרים בשם Handsome Boy Hacking Club. ב-19 בנובמבר פרסמה הקבוצה ברשת X צילום מסך של קבצים הקשורים לפיפ"א, וטענה כי גנבה יותר מ-12 ג'יגה-בייט של מידע. בין היתר, לפי טענותיה, מדובר במסמכי זיהוי והגירה, פרטים על בכירים בארגון, רשומות פיננסיות, מסמכים משפטיים וחומרים פנימיים הנוגעים להתנהלות פיפ"א.

"פיפ"א יכולה לאשר כי נפלה קורבן למתקפת סייבר פלילית, שהובילה לגישה בלתי מורשית לכמות מוגבלת של מידע אישי ועסקי", מסר דובר הארגון. "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות גורמי אכיפת החוק".

"פיפ"א יכולה לאשר כי נפלה קורבן למתקפת סייבר פלילית, שהובילה לגישה בלתי מורשית לכמות מוגבלת של מידע אישי ועסקי", מסר דובר הארגון. "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות גורמי אכיפת החוק".

"פיפ"א יכולה לאשר כי נפלה קורבן למתקפת סייבר פלילית, שהובילה לגישה בלתי מורשית לכמות מוגבלת של מידע אישי ועסקי", מסר דובר הארגון. "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות גורמי אכיפת החוק".