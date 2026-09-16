בתום מותחן אדיר: 2:3 לריאל על אלצ'ה ( באדיבות ONE )

ריאל מדריד השיגה אתמול (שלישי) ניצחון נוסף בליגה הספרדית, אבל עשתה זאת בדרך הכי דרמטית שאפשר. הבלאנקוס גברו 2:3 על אלצ'ה ורוי רביבו בחוץ, לאחר שכבר הובילו 0:2, ספגו שני שערים מאוחרים, אבל הכריעו את ההתמודדות בדקה ה-91 מרגליו של המחליף קרלוס אספי.

ריאל פתחה את המשחק היטב ועלתה ליתרון בדקה ה-18. כדור חופשי של ארדה גולר פגע בשוער מתיאס דיטורו ונכנס לרשת. קיליאן אמבאפה הכפיל את היתרון בדקה ה-39, כשסיים מהלך שהחל במסירה של יאן דיומנדה. אלא שהיתרון המבטיח לא הספיק לבלאנקוס, ואלצ'ה הצליחה לחזור למשחק עם שני שערים במחצית השנייה.

גלריה הגיבור המפתיע. אספי ( צילום: Francisco Macia/Getty Images )

בשלב הזה החליט ז'וזה מוריניו ללכת על כל הקופה. המאמן הכניס את אספי ואנדריק, ובשלב מסוים היו על המגרש שישה שחקנים בעלי אופי התקפי: אמבאפה, ג'וד בלינגהאם, דיומנדה, ברהים דיאס, אנדריק ואספי. ההימור השתלם.

בדקה ה-91 בלינגהאם הזין את אמבאפה, הצרפתי שלח כדור רוחב למרכז הרחבה ואספי הגיע בזמן כדי לכבוש את שער הניצחון ולהעניק לריאל שלוש נקודות יקרות. "עם החילופים בסיום, סיכנתי הכול", הודה מוריניו לאחר המשחק. "ניצחנו, אבל יכולנו גם להפסיד. היינו חייבים לעשות את זה, כי תיקו לא היה מספיק לנו".

שער ה"אס": "גלגל הצלה מזהב"

🌜¡Buenas noches!

🗞️ Esta es la #PortadAS de mañana

✍️ "Salvavidas de oro" pic.twitter.com/94VLYjG49J — Diario AS (@diarioas) September 15, 2026

שער ה"מארקה": "אספי מנע מעידה"

📰 #LaPortada



🖊️ Espí evita un patinazo



⚪ La victoria in extremis del Real Madrid en Elche protagoniza nuestra primera de este miércoles pic.twitter.com/E3RNJlqOXW — MARCA (@marca) September 15, 2026

אספי, שכבר כבש שער ניצחון בתוספת הזמן במשחק החוץ מול אספניול, הפך פעם נוספת לגיבור הערב. "הוא עושה עבודה טובה ותורם תרומה חשובה לקבוצה", אמר מוריניו.

ב"אס" הספרדי כבר העניקו לו את הכינוי "אספילידוסו" - משחק מילים על שמו של אספי ועל הביטוי המוכר מסרט מרי פופינס, המתאר משהו מהנה, נפלא ויוצא דופן. "זה בדיוק מה שהוא עושה", כתב הפרשן תומאס רונסרו. בעיתון עצמו הלכו על הכותרת: "גלגל הצלה מזהב", לצד תמונה של אספי.

אספי בן ה-21 גדל בכלל במחלקת הנוער של לבאנטה, התקדם לקבוצת הבוגרים ורשם את הופעת הבכורה שלו בתחילת 2024. בעונה האחרונה פרץ לתודעה בספרד עם 13 שערים ב-27 הופעות בכל המסגרות, חלקן כמחליף, והפך למלך השערים של לבאנטה בדרך להישארות הקבוצה בליגה הבכירה. היכולת שלו זיכתה אותו בתואר שחקן העונה עד גיל 23 בלה ליגה ובזימונים לנבחרות הצעירות של ספרד.

אספי חוגג את שער הניצחון מול אספניול בחודש שעבר ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

ריאל שילמה הקיץ 25 מיליון אירו כדי להפעיל את סעיף השחרור שלו מלבאנטה, והוא הגיע למדריד כחלוץ צעיר עם סגנון משחק שמאפשר לז'וזה מוריניו להשתמש בו כ"תוכנית ב'" במצבים שבהם הקבוצה זקוקה לכוח אש נוסף ברחבה. בדיוק כמו אתמול.

הבעיה של ריאל

למרות הניצחון, מוריניו לא הסתיר את התסכול מהדרך שבה ריאל שמטה יתרון של שני שערים. "הבעיה שלנו ברורה", אמר. "במשחקים שנראים כאילו הם גמורים, יש לנו שלוש, ארבע או חמש הזדמנויות לסגור אותם - ואנחנו לא עושים את זה. לא כבשנו את השער השלישי או הרביעי שיגמור את המשחק".

"הדבר הטוב הוא שכשאנחנו בצרות, הקבוצה מגיבה ומנצחת". מוריניו ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

עם זאת, המאמן מצא גם סיבה לאופטימיות: "הם כבשו והמשחק נפתח. הדבר הטוב הוא שכשאנחנו בצרות, הקבוצה מגיבה ומנצחת". לאחר מכן הוסיף בחיוך: "הדבר הטוב הוא שאף אחד לא משתעמם במשחקים של ריאל מדריד. הם באמת מהנים".