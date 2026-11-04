מונה לחבר בדירקטוריון של המועדון, אותו הוא אוהד מאז ילדותו, למרות שנולד וגדל במאיורקה.

מונה לחבר בדירקטוריון של המועדון, אותו הוא אוהד מאז ילדותו, למרות שנולד וגדל במאיורקה.

בהודעה רשמית שפרסמה ריאל מדריד נמסר כי דירקטוריון המועדון התכנס והחליט להגיש לאסיפת חברי המועדון את אישור מינויו של נדאל, שמספר החבר שלו במועדון הוא 67,778. נדאל, שנחשב לחבר כבוד של ריאל מדריד, צפוי לקחת חלק בקבלת ההחלטות הנוגעות לעתידו של המועדון.

בהודעה רשמית שפרסמה ריאל מדריד נמסר כי דירקטוריון המועדון התכנס והחליט להגיש לאסיפת חברי המועדון את אישור מינויו של נדאל, שמספר החבר שלו במועדון הוא 67,778. נדאל, שנחשב לחבר כבוד של ריאל מדריד, צפוי לקחת חלק בקבלת ההחלטות הנוגעות לעתידו של המועדון.

בהודעה רשמית שפרסמה ריאל מדריד נמסר כי דירקטוריון המועדון התכנס והחליט להגיש לאסיפת חברי המועדון את אישור מינויו של נדאל, שמספר החבר שלו במועדון הוא 67,778. נדאל, שנחשב לחבר כבוד של ריאל מדריד, צפוי לקחת חלק בקבלת ההחלטות הנוגעות לעתידו של המועדון.

"עבור ריאל מדריד, זו גאווה עצומה שדמות בעלת שיעור קומה ספורטיבי ואנושי כמו שלו, סמל של הספורט הספרדי והעולמי, מצטרפת לדירקטוריון ותתרום באחריות זו להווה ולעתיד של המועדון", נכתב בהודעה.

"עבור ריאל מדריד, זו גאווה עצומה שדמות בעלת שיעור קומה ספורטיבי ואנושי כמו שלו, סמל של הספורט הספרדי והעולמי, מצטרפת לדירקטוריון ותתרום באחריות זו להווה ולעתיד של המועדון", נכתב בהודעה.

"עבור ריאל מדריד, זו גאווה עצומה שדמות בעלת שיעור קומה ספורטיבי ואנושי כמו שלו, סמל של הספורט הספרדי והעולמי, מצטרפת לדירקטוריון ותתרום באחריות זו להווה ולעתיד של המועדון", נכתב בהודעה.