ריאל מדריד הודיעה היום (רביעי) על צירופו של אחד הספורטאים הגדולים בתולדות ספרד לשורות הנהלת המועדון: טניסאי העבר רפאל נדאל מונה לחבר בדירקטוריון של המועדון, אותו הוא אוהד מאז ילדותו, למרות שנולד וגדל במאיורקה.
בהודעה רשמית שפרסמה ריאל מדריד נמסר כי דירקטוריון המועדון התכנס והחליט להגיש לאסיפת חברי המועדון את אישור מינויו של נדאל, שמספר החבר שלו במועדון הוא 67,778. נדאל, שנחשב לחבר כבוד של ריאל מדריד, צפוי לקחת חלק בקבלת ההחלטות הנוגעות לעתידו של המועדון.
"עבור ריאל מדריד, זו גאווה עצומה שדמות בעלת שיעור קומה ספורטיבי ואנושי כמו שלו, סמל של הספורט הספרדי והעולמי, מצטרפת לדירקטוריון ותתרום באחריות זו להווה ולעתיד של המועדון", נכתב בהודעה.
במדריד הדגישו כי נדאל מייצג את הערכים שעליהם מושתת המועדון, וציינו את "רוח התחרותיות שלו, השאיפה המתמדת להשתפר, יכולת ההקרבה, הצניעות, הכבוד ליריבים ולחבריו לקבוצה והמחויבות החברתית". עוד נכתב בהודעה הרשמית כי "כל הערכים האלה הם חלק מהזהות של ריאל מדריד, ונדאל ייצג והגן עליהם לאורך הקריירה שלו, והפך לדמות לחיקוי עבור מיליוני אנשים ברחבי העולם".
נדאל, שפרש מטניס בנובמבר 2024 אחרי קריירה מפוארת, זכה ב-22 תארי גראנד סלאם - בהם שיא של 14 זכיות ברולאן גארוס - והוא מדורג שני בטבלת הזכיות בכל הזמנים, אחרי נובאק ג'וקוביץ'. בנוסף, הוא זכה בשתי מדליות זהב אולימפיות, בחמישה גביעי דייויס עם נבחרת ספרד ובסך הכול ב-92 תארים בטורנירי יחידים.
"אני רוצה להודות לנשיא פלורנטינו פרס ולדירקטוריון על ההצעה להצטרף להנהלת ריאל מדריד", כתב נדאל ברשתות החברתיות. "קיבלתי את ההצעה בהתרגשות גדולה, עם רצון ללמוד ונכונות לתרום כל מה שאוכל".