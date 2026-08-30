גם אם המשימה להישאר בליגה נראית כמעט בלתי אפשרית, האוהדים כבר נהנים מכל רגע. אלברסברג הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי העיירה, וההצלחה על המגרש שינתה גם את הרחובות שמחוץ לו. "מה שקרה כאן בשנים האחרונות היה יוצא דופן עבור העיירה", סיפר ולצמולר. "כשאתה הולך או נוסע ברחובות, אתה רואה דגלים של אלברסברג בכל מקום. אתה רואה אנשים עם כובעים או חולצות של הקבוצה, וזה גורם לכולנו להיות גאים מאוד. אני מרגיש שהמועדון הוא חלק מהחיים של האנשים כאן".