אוסקר גלוך חזר היום (ראשון) מפגרת הנבחרות היישר לפסגת טבלת הבישולים בליגה ההולנדית. קשר אייאקס בישל לדייבי קלאסן את שער היתרון בניצחון הביתי 0:3 על דן האג במחזור ה-13. זה היה הבישול השביעי העונה בליגה של גלוך, שחולק כעת את המקום הראשון עם סונדרה אוריאסאטר הנורבגי מטוונטה. אייאקס מדורגת שנייה, נקודה מאחורי פ.ס.וו.
הבישול של גלוך הגיע כבר בדקה השלישית, במהלך שהתחיל דווקא באיבוד כדור שלו באגף שמאל. הישראלי חטף מיד בחזרה, החליף מסירות עם קלאסן בתוך הרחבה, והקשר הוותיק בעט מקרוב לרשת. בכל המסגרות עומד כעת המאזן של גלוך על שישה שערים ותשעה בישולים העונה.
בדקה ה-15 ניצל ג'ורתי מוקיו פרצה במרכז ההגנה של דן האג והכפיל את היתרון. האורחת נותרה בעשרה שחקנים בעקבות הרחקתו של מתאו וואם, ושתי דקות לפני ההפסקה מצא המגן הברזילאי לוקאס רוזה את קלאסן, שהשלים צמד וקבע את תוצאת המשחק.
גלוך הוחלף בדקה ה-62, ואייאקס השלימה ניצחון שביעי ברציפות על דן האג. ביום חמישי היא תארח את תון השווייצרית בקונפרנס ליג, וביום ראשון הבא תצא לרוטרדם לקלאסיקר מול פיינורד.