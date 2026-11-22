אוסקר גלוך חזר היום (ראשון) מפגרת הנבחרות היישר לפסגת טבלת הבישולים בליגה ההולנדית. קשר אייאקס בישל לדייבי קלאסן את שער היתרון בניצחון הביתי 0:3 על דן האג במחזור ה-13. זה היה הבישול השביעי העונה בליגה של גלוך, שחולק כעת את המקום הראשון עם סונדרה אוריאסאטר הנורבגי מטוונטה. אייאקס מדורגת שנייה, נקודה מאחורי פ.ס.וו.