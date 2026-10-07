רמון וגה, בלם טוטנהאם ונבחרת שווייץ לשעבר, הודיע כי יתמודד בבחירות לנשיאות פיפ"א שייערכו בשנה הבאה. בן ה-55 הוא המועמד הראשון שמאשר באופן רשמי את כוונתו להתמודד מול הנשיא המכהן ג'אני אינפנטינו. וגה, שרשם 23 הופעות במדי נבחרת שווייץ בין 1993 ל-2001, שיחק במהלך הקריירה גם בסלטיק ובווטפורד. מאז פרישתו מכדורגל ב-2004 הוא עוסק בתחום הפיננסים.

בינואר 2025, עם שחרורן של שורדות השבי, אמילי דמארי, רומי גונן ודורון שטיינברכר, בירך וגה את דמארי . השווייצרי בן ה-53 צייץ אחרי ההפסד של התרנגולים 3:2 לאברטון: "לפחות בשורה טובה אחת היום למשפחת הספרס! ברוך שובך הביתה, אמילי".

רמון וגה ( צילום: Daniel Smith/Getty Images for Soccerex )

"אני מתמודד כדי לאחד מחדש את משפחת הכדורגל העולמית, להביא רפורמה אמיתית וארוכת טווח, להתאים את פיפ"א למאה ה-21, להחזיר יציבות ואמינות ולבנות מחדש את האמון שהמשחק שלנו זקוק לו בדחיפות", הסביר וגה מדוע החליט להתמודד לראשות פיפ"א.

וגה כבר שקל להתמודד על התפקיד ב-2015, לאחר השעייתו של הנשיא לשעבר ספ בלאטר. ב-2019 הוא הודיע כי יתמודד מול אינפנטינו, אך לא הצליח להשיג את התמיכה של חמש התאחדויות החברות בפיפ"א – הרף שנדרש כדי להיכלל בקלפי.

הפעם מגיעה הכרזתו על רקע ביקורת גוברת כלפי אינפנטינו. בחודש שעבר אמר נשיא פיפ"א כי הוא "מחויב לחלוטין להנהגת פיפ"א", זאת לאחר שאופ"א, קונקאקאף והקונפדרציה האסייתית קראו לו לעזוב את תפקידו בעקבות כישלון התוכנית למכור למשקיעים פרטיים אחזקות בזכויות על משחקי גביע העולם.