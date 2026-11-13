נבחרת איטליה חגגה אתמול (חמישי) ניצחון 1:3 על צרפת בסן סירו - הראשון שלה במשחק ביתי על הטריקולור אחרי 64 שנים. הכוכב הגדול של הערב היה פיו אספוזיטו בן ה-21, שכבש צמד והמשיך לבסס את מעמדו כאחד הכישרונות המבטיחים בכדורגל האיטלקי. עבור החלוץ, שעלה מהספסל, היה זה ערב עם לא מעט אמוציות.

אחרי שאחיו הבכור סבסטיאנו החמיץ פנדל בדקה ה-60, פיו קיבל הזדמנות לתקן כעבור רבע שעה. החלוץ ניגש לנקודה הלבנה, כבש את השער השלישי של האזורי והעניק לאיטליה ניצחון חשוב. "כשניגשתי לנקודה הלבנה, המחשבה הראשונה שלי הייתה על בוסניה, אבל לא יכולתי להתחבא לנצח", הודה לאחר מכן. "אתה בועט פנדלים, לפעמים מחמיץ, זה קורה. צריך להמשיך קדימה".

גלריה האחים אספוזיטו חוגגים בסיום ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

ההתייחסות לבוסניה לא הייתה מקרית. הפנדל האחרון של אספוזיטו במדי הנבחרת הוחמץ בדו-קרב מול בוסניה, במשחק הפלייאוף שהדיח את איטליה מהמונדיאל - בפעם השלישית ברציפות. "הייתה עליי אחריות נוספת – לגרום לאנשים לשכוח את הטעות של אחי. כשהוא החמיץ, זה היה קשה גם בשבילי. הייתי חייב להבקיע ולסגור את המשחק בשבילו", סיפר.

גם מאחורי הפנדל הראשון של איטליה הסתתר סיפור משפחתי קטן. סבסטיאנו ניגש לבעוט, אך שלח את הכדור מחוץ למסגרת. פיו הסביר כי שמותיהם של שני האחים הופיעו ברשימת הבועטים, וכי אחיו הבכור אף מחזיק במאזן טוב יותר של פנדלים מוצלחים מבין שחקני הסגל. המאמן רוברטו מנצ'יני סיפק את ההסבר המשעשע שלו: "פיו היה הראשון ברשימה, אחריו סבסטיאנו, אז אולי הם התבלבלו בין האחים. בפעם הבאה הם כבר לא יתבלבלו".

"זו הייתה בדיחה משפחתית". מנצ'יני ( צילום: Alberto PIZZOLI / AFP )

מנצ'יני אף סיפר כי לאחר ההחמצה, כשסבסטיאנו הוחלף, הוא שאל אותו בצחוק אם ירצה לבעוט גם את הפנדל השני. השניים צחקו, והמאמן סיכם: "זו הייתה בדיחה משפחתית".

איטליה, שהגיעה למשחק אחרי פתיחה לא פשוטה לקמפיין, נקלעה לפיגור כבר בדקה העשירית, בעקבות טעות קשה של ג'אנלואיג'י דונארומה, שאפשרה למייקל אוליסה להעלות את צרפת ליתרון. אלא שפיו אספוזיטו החזיר את האזורי למשחק, כשדחק מקרוב את הכדור שהעביר ניקולו קמביאגי. לאחר החמצת הפנדל של אחיו, דוידה פראטזי השלים את המהפך מבישול של פדריקו דימרקו, ואז הגיע הרגע של פיו מהנקודה הלבנה, שקבע את תוצאת המשחק.

הפנדל המדויק של פיו אספוזיטו ( צילום: Mattia Ozbot/Getty Images )

הצמד העלה את מאזנו של אספוזיטו לתשעה שערים ב-14 הופעות בלבד בנבחרת הבוגרת. החלוץ, שחגג יום הולדת 21 בקיץ האחרון, הפך לאחד השמות הבולטים בדור הצעיר של הכדורגל האיטלקי. "זה משמח אותי מאוד, כי זו חולצה מיוחדת באמת - החולצה שכולנו חולמים ללבוש מהרגע שאנחנו מתחילים לשחק כדורגל", אמר. "זו תמיד זכות ללבוש אותה, ואנחנו צריכים להוכיח בכל פעם מחדש שאנחנו ראויים לכך".

גם מנצ'יני לא הסתיר את ההתלהבות מהחלוץ הצעיר, ואף הזכיר את שיאו של ג'יג'י ריבה, שכבש 35 שערים במדי הנבחרת. "אנחנו מקווים שהוא יבקיע עוד הרבה שערים. ריבה כבש 35, וזה לא כל כך רחוק. אנחנו מקווים שפיו יגיע לשם. אנחנו צריכים שערים ממנו ומכל השחקנים, אבל הוא בהחלט מסוגל להבקיע הרבה".

"אנחנו מקווים שהוא יבקיע עוד הרבה שערים". פיו אספוזיטו ( צילום: FRANCK FIFE / AFP )

מאמן איטליה התייחס גם לקאמבק של נבחרתו, שהצליחה להתאושש מפיגור מוקדם ומפתיחת קמפיין לא מוצלחת, שכללה הפסד 2:0 לבלגיה. "יכולנו לספוג עוד שלושה או ארבעה שערים אם היינו מורידים את הראש, אבל עשינו עבודה טובה ונשארנו רגועים", הסביר.

מנצ'יני הוסיף: "השחקנים הצעירים צריכים לעשות את הדברים מספיק פעמים עד שהם יהפכו לטבעיים. זה לוקח זמן, ואני מקווה שהשחקנים המנוסים יותר יוכלו לעזור להם בתהליך".