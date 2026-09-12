רגע גדול לענאן חלאילי. שחקנה הישראלי של קריסטל פאלאס כבש היום (שבת) את שער הבכורה שלו בפרמייר-ליג, במשחק החוץ מול איפסוויץ', שנערך בשעה זו.

רגע גדול לענאן חלאילי. שחקנה הישראלי של קריסטל פאלאס כבש היום (שבת) את שער הבכורה שלו בפרמייר-ליג, במשחק החוץ מול איפסוויץ', שנערך בשעה זו.

רגע גדול לענאן חלאילי. שחקנה הישראלי של קריסטל פאלאס כבש היום (שבת) את שער הבכורה שלו בפרמייר-ליג, במשחק החוץ מול איפסוויץ', שנערך בשעה זו.