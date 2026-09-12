רגע גדול לענאן חלאילי. שחקנה הישראלי של קריסטל פאלאס כבש היום (שבת) את שער הבכורה שלו בפרמייר-ליג, במשחק החוץ מול איפסוויץ', שנערך בשעה זו.
השער נבנה ממסירה של דאיצ'י קמאדה, שמצא את חלאילי בתוך הרחבה. הישראלי עצר את הכדור במהירות ושחרר בעיטה חדה, שחדרה דרך ההגנה, קיבלה הסטה קלה בדרך והותירה את קייל שרפן ללא מענה. עבור הישראלי, שעושה את צעדיו הראשונים בליגה הטובה בעולם, מדובר בשער ראשון במסגרת הפרמייר-ליג. בשבוע שעבר חלאילי היה אחד המצטיינים בניצחון 2:3 של פאלאס על פולהאם, והיה מעורב בשער הניצחון.
חלאילי הוא כזכור הישראלי הכי יקר בהיסטוריה, והוא פתח את הקריירה שלו בפרמייר-ליג ברגל ימין כשהשתלט על המקום בהרכב.