דניאל פרץ ממשיך להרשים בסאות'המפטון, וזוכה להכרה גם מצד אוהדי הקבוצה. באתר האוהדים Saints Marching פרסמו כתבה שהוקדשה לשוער הישראלי, ובה הכתירו אותו לשחקן האמין ביותר של הקדושים במהלך חודש אוקטובר. "דניאל פרץ הוא השחקן שאפשר לסמוך עליו הכי הרבה בסאות'המפטון, והחודש האחרון מספק לכך הוכחה טובה יותר מכל טיעון שאפשר להעלות", נכתב בפתיחת הכתבה.

עוד נכתב: "סאות'המפטון ניצחה בדרבי עם עשרה שחקנים, ניצחה בנוריץ' ובווסטהאם וסיימה בתיקו ביתי מול בולטון, והשחקן היחיד שהקבוצה הכי פחות יכולה להרשות לעצמה לאבד לאורך כל התקופה הזאת הוא השוער שלה".

גלריה השחקן היחיד שהקבוצה הכי פחות יכולה להרשות לעצמה לאבד. פרץ ( צילום: David Rogers/Getty Images )

פרץ פתח בארבעת משחקי הליגה האחרונים של הקבוצה, ובשלושה מהם שמר על שער נקי. אחד הרגעים הבולטים שלו הגיע בניצחון 0:1 על נוריץ' ב-14 באוקטובר. למרות פציעות וחילופים שנכפו על סאות'המפטון במהלך המשחק, היא הצליחה לשמור על היתרון, ופרץ אף נבחר לאיש המשחק של FotMob.

גם בניצחון 2:3 על ווסטהאם הוא היה משמעותי במיוחד. אחרי טעות במחצית הראשונה, שבמזל לא הסתיימה בספיגה, השוער הישראלי התעלה בדקות הסיום. ווסטהאם לחצה ללא הפסקה, מקס קילמן פגע בקורה בכדור שהוסט על ידי פרץ, ובתוספת הזמן הישראלי סיפק הצלה מרשימה מול נגיחה של טאטי קסטז'אנוס, שמנעה מהמארחת להשוות ל-3:3.

באתר האוהדים התייחסו לאותה הצלה כאל רגע שעשוי היה לשנות את תוצאת המשחק: "ניצחון 2:3 היה יכול בקלות להפוך לתיקו 3:3". גם המאמן טונדה אקרט החמיא לשוער לאחר המשחק: "קבוצה שמתגוננת באצטדיון הזה זקוקה לשוער שיתעלה ברגעים מסוימים, ודניאל היה מצוין".

"קבוצה שמתגוננת באצטדיון הזה זקוקה לשוער שיתעלה ברגעים מסוימים, ודניאל היה מצוין" ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

הכתבה הציגה גם השוואה בין הציונים של פרץ לאלה של ארבעה שחקני שדה שפתחו בכל ארבעת המשחקים. הישראלי קיבל ציונים של 8.2 מול פורטסמות', 8.0 בנוריץ', 7.8 מול בולטון ו-7.9 בווסטהאם. ג'יימס וורד-פראוס, שהוגדר כמתחרה הקרוב ביותר שלו על תואר שחקן החודש, לא הצליח לעקוף אותו.

גם המשחק מול בולטון זכה להתייחסות מיוחדת. פרץ רשם שלוש הצלות בדרך לרשת נקייה שלישית ברציפות, למרות שסאות'המפטון נאלצה להתמודד עם פציעתו של החלוץ סייל לארין עוד לפני ההפסקה.

ב-Saints Marching אף החמיאו להחלטה לצרף את פרץ בקיץ, לאחר שעזב את באיירן מינכן והגיע למועדון האנגלי בהעברה קבועה. באתר הזכירו גם את דבריו של השוער, שהגדיר את המעבר לסאות'המפטון כחלום גדול יותר מהפרמיירליג.