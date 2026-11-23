עבדה, שנמצא בתקופה מצוינת, היה זה שהעלה את שארלוט ליתרון בדקה ה-48. שחקן הכנף הישראלי הגיע לכדור בצד הרחוק של הרחבה ונגח אותו לרשת. בדקה ה-67 הוא הוחלף, וכעבור דקה בלבד הגיע השוויון של המארחת, כשכוכב הקבוצה רוברט לבנדובסקי מצא את הרשת וקבע 1:1. טוקלומטי, מצדו, נותר על כר הדשא לאורך כל 90 הדקות.