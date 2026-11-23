ליאל עבדה ועידן טוקלומטי ממשיכים בעונה הנהדרת שלהם ב-MLS. השניים סייעו הלילה (בין ראשון לשני) לשארלוט להשיג ניצחון חוץ יקר 1:2 על שיקגו פייר במשחק הראשון בסדרת שמינית גמר הפלייאוף.
עבדה, שנמצא בתקופה מצוינת, היה זה שהעלה את שארלוט ליתרון בדקה ה-48. שחקן הכנף הישראלי הגיע לכדור בצד הרחוק של הרחבה ונגח אותו לרשת. בדקה ה-67 הוא הוחלף, וכעבור דקה בלבד הגיע השוויון של המארחת, כשכוכב הקבוצה רוברט לבנדובסקי מצא את הרשת וקבע 1:1. טוקלומטי, מצדו, נותר על כר הדשא לאורך כל 90 הדקות.
אלא שהאירוע המרכזי של הערב הגיע עמוק בתוך תוספת הזמן, ובמרכזו עמד אקס ליגת העל. בדקה ה-95 החליט מאמן שיקגו להכניס למגרש את ג'וש כהן, שוערה לשעבר של מכבי חיפה, במטרה להכין אותו לאפשרות של הכרעה בדו-קרב פנדלים.
אלא שבדקה ה-102, לאחר נגיעת יד של בלם שיקגו ג'ק אליוט ברחבה, זכתה שארלוט בפנדל דרמטי. פפ בייל ניגש לבעוט, כהן הצליח להדוף את הכדור, אך הספרדי היה הראשון להגיע לריבאונד ושלח אותו לרשת. שער ניצחון דרמטי במיוחד, שהותיר את שיקגו מתוסכלת והעניק לשארלוט יתרון חשוב בסדרה.
עבור עבדה וטוקלומטי מדובר בעוד ערב מוצלח בעונה שבה הפכו לשחקנים משמעותיים בחלק הקדמי של שארלוט. כעת, השניים ינסו להשלים את המשימה במשחק השני, שייערך ב-28 בנובמבר במגרשם הביתי. ניצחון נוסף יעניק לקבוצה את הכרטיס לשלב הבא בפלייאוף.