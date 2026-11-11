במנצ'סטר יונייטד כבר החלו לתכנן את העידן שאחרי קאריק. לפי דיווח של פבריציו רומאנו, שצוטט באתר "טריבונה", המועדון כבר קיים שיחות עם נציגיו של מאוריסיו פוצ'טינו, שהפך למועמד המוביל להחליף את מייקל קאריק. עם זאת, ההחלטה הסופית בנוגע לעתידו של המאמן הנוכחי עדיין עומדת בין המגעים לבין התקדמות למינוי.