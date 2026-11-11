במנצ'סטר יונייטד כבר החלו לתכנן את העידן שאחרי קאריק. לפי דיווח של פבריציו רומאנו, שצוטט באתר "טריבונה", המועדון כבר קיים שיחות עם נציגיו של מאוריסיו פוצ'טינו, שהפך למועמד המוביל להחליף את מייקל קאריק. עם זאת, ההחלטה הסופית בנוגע לעתידו של המאמן הנוכחי עדיין עומדת בין המגעים לבין התקדמות למינוי.
על פי הדיווח, פוצ'טינו מעוניין להגיע לאולד טראפורד ומוכן לעבוד במסגרת המבנה המקצועי הקיים במועדון. ההערכה היא שאם יונייטד תחליט לבחור בו, השיחות מולו לא יהיו המכשול המרכזי. גם ב"גרדיאן" דווח על עניין הדדי בין הצדדים.
אלא שפוצ'טינו אינו מאמן חופשי. הארגנטינאי בן ה־54 האריך באוגוסט האחרון את חוזהו בנבחרת ארה"ב עד 2030. סעיף השחרור שלו עומד על כ-10 מיליון דולר, והבאת אנשי הצוות המקצועי שעובדים לצדו צפויה לדרוש תשלום נוסף.
הלחץ על קאריק גובר בעקבות פתיחת העונה הקשה של יונייטד, שנמצאת באזור הירידה בפרמייר ליג. לפי "הגרדיאן", המנהל המקצועי ג'ייסון ווילקוקס והמנכ"ל עומר בראדה צפויים להמליץ לג'ים רטקליף על החלפתו, לאחר בחינת התוצאות והיכולת. הקבוצה ניצחה רק בשלושה מ־15 משחקיה בכל המסגרות, וגם בליגת האלופות היא מדורגת במקום ה-17.
אם ימונה, פוצ'טינו יחזור לפרמייר ליג לאחר שאימן בעבר את סאות'המפטון, טוטנהאם וצ'לסי. הישגו הבולט באנגליה היה הובלת טוטנהאם לגמר ליגת האלופות ב-2019. בהמשך זכה עם פ.ס.ז' באליפות צרפת, בגביע ובסופרקאפ, ובספטמבר 2024 קיבל את נבחרת ארה"ב.