סערה מאוד מביכה בלסטר סיטי: ארגון האוהדים "פוקס'ס טראסט" יצא במתקפה נגד נותנת החסות הראשית של המועדון, חברת ההימורים המקוונת BC Game,שהפכה את כוכבת הפורנו אווה אלפי לפרזנטורית של המותג.
החברה, שמשמשת נותנת חסות ראשית של הקבוצה מהצ'מפיונשיפ מבתחילת עונת 2024/25, השיקה פרסומת ברשתות החברתיות בכיכובה של אלפי, לצד הכיתוב: "ברוכה הבאה ל-BC Game, אווה אלפי! תנו לכיף להתחיל".
הפרסומת בכיכובה של אווה אלפי "להימורים ופורנוגרפיה יש השלכות הרסניות במיוחד בקרב צעירים", הסבירו בארגון האוהדים הכחול את המחאה. "מהרגע שבו המועדון החליט לקבל חסות מחברת הימורים, הרגשנו שלסטר סיטי מוותרת על הערכים שלה. כעת נוסיף לכך שיתוף פעולה עם מי שבנתה את שמה באמצעות תוכן למבוגרים. האם זה מי שאנחנו כיום?", נכתב בהודעה תחת הכותרת "BC Game - זה רק הולך ומחמיר".
בתגובה, חברת ההימורים הציגה את אלפי כ"יוצרת תוכן בינלאומית ואושיית ספורט אלקטרוני", וטענו שם כי היא "נהנית מנוכחות מוכרת בקהילות הגיימינג". מנכ"ל החברה, עלי "אקו" מוהנאד, הסביר: "אווה בנתה מערכת יחסים יוצאת דופן עם קהילת הגיימינג והספורט האלקטרוני, בזכות תשוקה אמיתית ויצירת תוכן עקבית".
ההצהרה של ארגון האוהדים
בלסטר לא נשארו אדישים לביקורת ומסרו: "אנו מכירים בחששות שהועלו בעקבות ההתפתחויות האחרונות הנוגעות לשותפה הראשית שלנו. העלינו את הדברים ישירות בפני BC Game ואנו ממשיכים לקיים עמה שיחות במטרה למצוא פתרון שיהיה מקובל על שני הצדדים".