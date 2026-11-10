הפרסומת בכיכובה של אווה אלפי "להימורים ופורנוגרפיה יש השלכות הרסניות במיוחד בקרב צעירים", הסבירו בארגון האוהדים הכחול את המחאה. "מהרגע שבו המועדון החליט לקבל חסות מחברת הימורים, הרגשנו שלסטר סיטי מוותרת על הערכים שלה. כעת נוסיף לכך שיתוף פעולה עם מי שבנתה את שמה באמצעות תוכן למבוגרים. האם זה מי שאנחנו כיום?", נכתב בהודעה תחת הכותרת "BC Game - זה רק הולך ומחמיר".